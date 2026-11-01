Russell menacé chez Mercedes F1 ? Attention en cas de saison 2027 décevante...

George Russell pourrait voir son avenir chez Mercedes remis en question si ses difficultés face à Kimi Antonelli se prolongent jusqu’à la fin de la saison 2027. C’est en tout cas l’avertissement lancé par Günther Steiner, ancien directeur de Haas, qui estime que le Britannique traverse une crise de confiance comparable à celle qu’avait connue Daniel Ricciardo chez McLaren. Alors qu’Antonelli se rapproche d’un premier titre mondial après neuf victoires cette saison, Russell accuse un retard considérable au championnat et voit même sa deuxième place menacée. Pour Steiner, le soutien de Toto Wolff pourrait l’aider à rebondir, mais Mercedes ne lui accordera pas un délai illimité.

La saison 2026 a profondément bouleversé la hiérarchie interne de Mercedes. Présenté comme l’un des principaux favoris pour le titre mondial avant le début du championnat, George Russell a progressivement vu son jeune coéquipier Kimi Antonelli prendre l’ascendant.

L’Italien est devenu le plus jeune pilote de l’histoire à prendre la tête du championnat après ses victoires consécutives aux Grands Prix de Chine et du Japon. Depuis, il a porté son total à neuf succès cette saison et se trouve désormais aux portes de son premier titre mondial.

À l’approche du Grand Prix de Mexico, Russell occupe toujours la deuxième place du classement, mais accuse 123 points de retard sur son coéquipier.

Le Britannique doit surtout surveiller ses poursuivants. Lewis Hamilton, désormais chez Ferrari, ne compte qu’un point de retard sur lui, tandis que neuf points seulement séparent les pilotes classés de la deuxième à la cinquième place.

Dans ce contexte, la deuxième position de Russell au championnat est loin d’être acquise, alors même que son coéquipier pourrait être sacré dès ce week-end.

Pour Günther Steiner, les difficultés du pilote Mercedes ne s’expliquent pas uniquement par les performances de la monoplace. L’ancien directeur de Haas considère que Russell traverse avant tout une période délicate sur le plan de la confiance.

Invité du podcast The Red Flags, Steiner a été interrogé sur la situation de Russell et sur les parallèles possibles avec d’autres pilotes ayant connu des difficultés face à leurs coéquipiers.

L’Italien a notamment approuvé une comparaison avec Daniel Ricciardo, plutôt qu’avec Lewis Hamilton.

"Je pense que sa situation ressemble davantage à celle de Daniel Ricciardo qu’à celle de Lewis."

Le parallèle fait référence à la période particulièrement compliquée traversée par Ricciardo chez McLaren.

Arrivé dans l’écurie britannique avec une solide réputation et plusieurs victoires en Grand Prix à son actif, l’Australien avait progressivement perdu pied face à Lando Norris.

Ses difficultés avaient finalement conduit McLaren à mettre un terme prématuré à son contrat à la fin de la saison 2022.

Selon Steiner, Ricciardo n’est jamais véritablement parvenu à retrouver le niveau et la confiance qui avaient fait de lui l’un des pilotes les plus appréciés du plateau.

L’ancien patron de Haas espère que Russell ne connaîtra pas une trajectoire similaire.

"J’espère qu’il parviendra à retrouver son niveau, parce que Daniel, malheureusement, n’a jamais vraiment réussi à le faire. Sa situation s’est même encore aggravée lorsqu’il a été remercié par McLaren à l’époque. Cela l’a pratiquement détruit."

Steiner estime néanmoins que Russell possède un avantage important par rapport à la situation dans laquelle s’était retrouvé Ricciardo : il bénéficie toujours du soutien de personnes influentes au sein de son équipe.

"Le fait que George ait autour de lui des personnes qui croient en lui, comme Toto, cela va l’aider."

Si Steiner considère le soutien de Wolff comme un élément positif, il prévient toutefois que la patience de Mercedes pourrait avoir ses limites.

L’ancien directeur d’équipe estime que le constructeur allemand devra nécessairement réévaluer la situation si Russell ne parvient pas à inverser la tendance au cours de la saison prochaine.

Steiner fixe ainsi la fin de la saison 2027 comme une échéance potentiellement décisive.

"À la fin de l’année prochaine, je pense que s’il se retrouve dans la même situation qu’aujourd’hui, Mercedes – et ce ne sera pas une question personnelle pour Toto – se demandera : ’Que devons-nous faire pour devenir champions du monde des constructeurs ?’ Parce que c’est pour cela qu’ils sont là, et on ne peut pas le leur reprocher."

"Si George n’apporte pas les performances attendues, il y aura des changements. Je ne dis pas qu’ils travaillent activement à des changements, ils lui laissent du temps, mais si cela ne fonctionne pas, ils procéderont à des changements."