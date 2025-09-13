Russell : le moteur Mercedes ne garantira pas d’être ’l’équipe à battre’ en 2026

Mercedes F1 n’aura pas un succès garanti en 2026 malgré un moteur qui pourrait être le meilleur. George Russell se montre confiant quant au fait qu’il aura le meilleur moteur sur la nouvelle réglementation, mais sait que cela ne fera pas tout en matière de succès.

La Formule 1 va subir une refonte majeure l’année prochaine avec de nouvelles réglementations concernant les moteurs et les châssis. C’est un saut dans l’inconnu pour toutes les équipes et tous les constructeurs, et un véritable suspense pour le public.

"Je suis vraiment très confiant en ce qui concerne le moteur. Je pense qu’en moyenne, au cours des dix dernières années, voire plus, je ne me souviens pas d’une période où Mercedes n’avait pas le meilleur groupe motopropulseur en F1" a déclaré Russell, qui a ensuite plaisanté sur le moteur estimé illégal de Ferrari.

"Bon, peut-être à l’exception de 2019, mais il y avait évidemment d’autres raisons à cela ! Mais même avant le changement de réglementation, même à l’époque des V8, je pense que le moteur Mercedes était probablement le plus compétitif du peloton. Je suis donc très confiant dans l’organisation de Brixworth."

Le Britannique reste méfiant, alors qu’il y aura trois autres teams avec le même V6 hybride : "Bien sûr, chez Mercedes F1, nous sommes conscients que McLaren disposera du même moteur, qu’Alpine en sera équipée et que même Williams semble plus performante cette année."

"Donc, même si nous sommes convaincus que nous disposerons d’un moteur puissant et d’un bon carburant avec Petronas, cela ne signifie pas pour autant que nous sommes l’équipe à battre. Nous n’avons jamais parlé auparavant des performances en matière de carburant, mais c’est vraiment un aspect très important pour l’année prochaine."

De manière très clairvoyante, le pilote britannique rappelle que si Mercedes n’a plus joué le titre depuis 2022, ce n’est pas à cause de son moteur, ce dernier équipant les McLaren qui survolent actuellement le championnat.

"On ne peut pas se permettre de se relâcher, car beaucoup d’autres écuries utilisent le même moteur que nous. Nous devons rester vigilants, car au final, si nous n’avons pas remporté de championnat ces quatre dernières années, ce n’est pas à cause du moteur. Nous en sommes parfaitement conscients."

Le fait de concevoir le moteur représente un meilleur point de départ pour Mercedes que pour ses clients, puisque toute la partie d’intégration est légèrement plus facile. Mais là encore, Russell n’y voit pas une domination évidente en conséquence.

"Bien sûr, cela restera toujours un petit avantage pour l’équipe d’usine, mais je pense que cet avantage est très minime, pour être honnête. Je pense que la majeure partie des performances provient de l’aérodynamique et du refroidissement des pneus."

"Nous avons constaté d’énormes performances de la part de McLaren dans ces domaines cette année, donc je ne pense pas que... Le type d’intégration, d’un point de vue logistique, est probablement un peu plus contraignant pour les autres équipes que pour une équipe d’usine, mais cela ne va pas les freiner beaucoup."