Hamilton pense souvent à Lauda : ’je sais ce qu’il me dirait’ face aux difficultés

Lewis Hamilton a arboré en Italie un casque de Niki Lauda pour la deuxième fois de sa carrière. La première avait été le GP de Monaco 2019 (voir photo en bas), après le décès de l’Autrichien qui était alors président non-exécutif chez Mercedes F1.

A cette occasion, Sebastian Vettel avait aussi rendu hommage à Lauda en prenant le design du premier casque de Lauda, et Hamilton le second. Cette fois, c’est Charles Leclerc qui l’a utilisé, et Hamilton a glissé le design de la deuxième partie de carrière sur son fond jaune, et il est heureux d’avoir pu lui rendre un nouvel hommage.

"Tout d’abord, j’ai beaucoup d’affection pour Niki. Mais ce n’est pas lui qui m’a convaincu de rejoindre Mercedes. C’était plutôt Ross, à l’époque. Lorsque nous nous sommes assis ensemble dans la cuisine de ma mère, il m’a expliqué où allait l’équipe et ce qu’elle faisait" a déclaré Hamilton.

"Niki faisait bien sûr partie de l’aventure, mais c’est surtout cette rencontre qui m’a convaincu. Niki et moi avions une relation extraordinaire. Quand j’ai rejoint Ferrari, je n’avais même pas pensé au fait que Niki avait piloté pour Ferrari."

"C’était simplement parce que, enfant, je regardais Michael et j’étais un grand fan de l’équipe. Je regardais toujours la réaction du public chaque fois que Ferrari montait sur le podium : la passion était sans égale. Je voulais ressentir cela."

A Monza, le septuple champion du monde a encore appris des faits sur l’histoire de Lauda et notamment sur la partie de sa carrière chez Ferrari : "Maintenant que j’ai rejoint l’équipe et que j’en apprends davantage sur son histoire, ce week-end est incroyable."

"Car j’ai pu rendre hommage à Niki chez Mercedes, j’ai pu célébrer les championnats remportés avec lui, et maintenant je peux venir chez Ferrari et lui rendre hommage ici aussi. Son héritage continue de vivre. Je sais ce qu’il me dirait aujourd’hui, et cette pensée est toujours présente dans mon esprit."

"Quand je ne réussissais pas bien, il me disait ’fais-leur vivre l’enfer’, mais il utilisait toujours le mot ’connards’ ! Au début, je ne comprenais pas. Je lui demandais ’comment ça ? Tu veux dire leur faire vivre l’enfer ?’ et il répondait ’non, sois un connard !’. Mais c’était un vrai battant."