Verstappen a brillé sur la Nordschleife mais son permis A est en attente
Une journée riche en évènement pour le pilote Red Bull Racing
Max Verstappen a fait ses débuts en qualification et en course aujourd’hui sur la Nordschleife.
Le pilote Red Bull Racing a impressionné lors des qualifications dans sa classe ce matin, sous la pluie, avec une pole dans sa catégorie avec 13 secondes d’avance sur le deuxième.
Mais en course il n’a pas réussi à remplir les conditions requises pour obtenir un permis A sur ses simples résultats. Il pourrait tout de même obtenir le permis sur décision du comité.
Verstappen a bien bouclé les 14 tours obligatoires au volant de sa Porsche Cayman GT4 en catégorie Cup 3, mais il aurait dû aussi courir en catégorie SP7 avec la Cayman n°89. Malheureusement elle a été endommagée lors des qualifications.
Il a terminé sa course de 4h en Cup 3 en 7e position de sa classe, 27e au global.
Grâce à ses performances et puisque la voiture a tout de même pris le départ de la course (un seul tour), Verstappen devrait obtenir le permis A, d’autant plus que les conditions de piste étaient délicates.
Reste à savoir s’il obtient son permis A s’il roulera demain en GT3, ce qui n’est donc pas certain. Il sera par contre de retour le 27 septembre au volant de la Ferrari d’Emil Frey pour se battre pour la victoire finale.
