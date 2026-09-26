Russell gagne le GP d’Azerbaïdjan malgré les attaques de Verstappen, Hadjar sur le podium

La course du Grand Prix d’Azerbaïdjan approche en ce samedi midi, un jour et un horaire plutôt étonnants alors que la Formule 1 s’est adaptée au calendrier des jours fériés azéri pour organiser son week-end à Bakou. Et autant dire qu’après un week-end studieux et une qualification plutôt calme, la course pourrait être plus intense, notamment par la physionomie de sa grille de départ, qui promet des luttes à tous les niveaux.

La longue ligne droite et le casse-tête que représente la gestion d’énergie cette saison en F1 promettent de nous offrir des luttes intenses, avec un rôle crucial pour l’aspiration et le mode dépassement.

George Russell s’élance donc en pole position après avoir impressionné l’ensemble du paddock, et avoir pris huit dixièmes d’avance sur Charles Leclerc, qui est en première ligne à ses côtés au départ. Oscar Piastri et Isack Hadjar sont en deuxième ligne derrière eux.

La troisième ligne est composée de Lando Norris et Lewis Hamilton, qui seront suivis de Pierre Gasly et Max Verstappen. Franco Colapinto et Oliver Bearman suivent en cinquième ligne, devant Liam Lawson et Alex Albon.

Esteban Ocon est 13e devant Carlos Sainz, qui avait accompli une des belles performances de la journée du vendredi avec le neuvième temps mais a écopé de cinq places de pénalité pour son deuxième non-respect des drapeaux jaunes du jour.

Arvid Lindblad sera 15e aux côtés de Kimi Antonelli, qui a cassé sa voiture en Q1 et sera donc en huitième ligne. Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg ont placé les deux Audi en neuvième ligne, devant les Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Les Aston Martin de Fernando Alonso et Lance Stroll ferment la marche après des pénalités moteur.

12h00 : Ironie du timing, Romain Grosjean saluait le niveau de confiance d’Antonelli avant ce week-end, et le talent du jeune pilote. Selon lui, c’est dû à un très bon encadrement chez Mercedes F1.

12h03 : Un autre consultant du paddock, Ralf Schumacher, a évalué la situation chez Racing Bulls. Selon lui, malgré les très bonnes performances de Liam Lawson, l’équipe doit recruter Nikola Tsolov pour continuer son rôle d’équipe formatrice. Problème dans la logique de l’Allemand, la structure de Faenza a expliqué qu’elle n’avait plus ce rôle principal, mais qu’elle était une écurie sœur de Red Bull.

12h05 : Verstappen est revenu en détail sur le problème moteur qu’il a subi en qualifications, et qui l’a relégué au huitième rang après un début de week-end prometteur.

Et il y a des nouvelles fraîches suite au souci d’hier : Max Verstappen utilisera bien un nouveau moteur thermique, un nouveau turbocompresseur, un nouvel ensemble d’échappement et un nouvel élément auxiliaire du groupe propulseur pour la course. La FIA précise que ces quatre changements entrent dans le quota autorisé pour la saison. Cela signifie qu’il s’élancera sans pénalité depuis la huitième place.

12h07 : Les pilotes qui constituent le top 3 de la grille ont également abordé en profondeur la course à venir, et notamment leurs objectifs après une séance qualificative qui a donné un résultat inhabituel en matière d’écarts.

12h10 : De son côté, Isack Hadjar a révélé qu’il n’a pas attaqué à 100 % malgré sa belle quatrième place en qualifications, par peur de se blesser à nouveau.

12h13 : Des informations plutôt inquiétantes sont arrivées de Bakou, où Charles Leclerc a été suivi de manière un peu dérangeante par des fans, malgré la présence de gardes. Cet incident autour du pilote Ferrari révèle une tendance grandissante et inquiétante.

12h15 : Christian Horner a raconté à quel point la relation avec Helmut Marko s’était dégradée au fil du temps, l’ancien team principal et PDG de Red Bull Racing se plaignant d’avoir dû "nettoyer la merde" quand l’Autrichien prenait des décisions sur les pilotes ou le fonctionnement de l’équipe.

12h17 : Jacques Villeneuve a analysé la situation d’Esteban Ocon, qui est vraisemblablement en partance de Haas, où il devrait être remplacé par le leader du championnat F2, Rafael Camara. Selon le champion du monde 1997, la situation du pilote français est compliquée, et il ne le voit pas en F1 l’année prochaine.

12h19 : Vasseur a été interrogé avant la course sur les différentes rumeurs en Italie le concernant. Il admet que "c’est très difficile" de travailler chez Ferrari dans ces conditions...

12h20 : C’est l’ouverture de la pitlane pour les tours de reconnaissance avant la mise en grille. La chaleur plus importante aujourd’hui aura certainement une incidence sur le comportement et l’usure de Pirelli.

12h23 : Kimi Antonelli, qui s’élancera depuis la 16e place, ne se fixe pas de place à atteindre.

"L’erreur d’hier venait de moi, mais évidemment, on passe à autre chose et on en tire des leçons. C’est une belle opportunité aujourd’hui. La voiture est très rapide, donc j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de places. Combien je ne sais pas. Le maximum !"

12h25 : Son équipier, George Russell, auteur de la pole position, est logiquement le favori avec une W17 aussi performante.

"La journée d’hier a été incroyable. Je suis pleinement concentré pour tenter de transformer cela en victoire. Je suis confiant. Je pense que nous disposons d’un excellent rythme. Le départ de la course sera déterminant, à mon avis. Je suis certain que Charles sera très motivé pour tenter de doubler dès le début. Mais je suis convaincu que si je parviens à prendre la tête, je pourrai essayer de creuser l’écart et de contrôler la course."

12h28 : Piastri se dit lui confiant quant au rythme de course de McLaren. Il s’élancera depuis la troisième place.

"Le résultat d’hier est bon compte tenu de notre position sur la grille, mais l’écart avec George est bien plus important que ce que nous espérions. La course est toujours chaotique ici, alors voyons ce qui va se passer. Nous semblions plutôt performants en rythme de course jeudi, espérons que nous pourrons maintenir cette dynamique. Mais être rapide en piste libre est une chose, être capable de dépasser en est une autre. Nous verrons donc ce que cela donnera."

12h32 : Norris espère lui que des opportunités se présenteront. Il s’élancera depuis la cinquième place.

"Je suis impatient. C’est un circuit où il s’est passé beaucoup de choses par le passé. J’espère simplement qu’il y aura des rebondissements et que des opportunités se présenteront à nous. C’est une course longue, tout peut arriver. Nous allons attaquer, j’ai le sentiment de ne pas être tout à fait à ma place sur la grille, alors j’espère que nous pourrons placer nos deux voitures sur le podium. Ce serait une belle course."

12h35 : Hamilton s’attend à une course en partant depuis la sixième place.

"C’est une belle journée. C’est assez fou que la course ait lieu un samedi. Il y a beaucoup de monde ici et le circuit est incroyable à piloter. La journée d’hier ne s’est pas très bien passée pour moi. En revanche, ça a très bien marché pour Charles, je lui ai offert une belle petite aspiration."

"Je pense que la course d’aujourd’hui sera difficile. La course de F2 avait l’air plutôt intéressante. Ils disposent du DRS, évidemment, mais il sera intéressant de voir si nous parviendrons à effectuer des dépassements aujourd’hui avec le boost électrique."

12h39 : Charles Leclerc s’élancera depuis la deuxième place. Un bon départ de la Ferrari face à la Mercedes F1 de Russell pourrait chahuter un peu les stratégies.

"Un bon départ sera crucial, oui, ensuite, nous verrons ce qu’il est possible de faire. Sur le papier, les Mercedes sont bien plus rapides que nous, mais il ne faut jamais dire jamais. Nous savons que notre voiture est plus performante en course qu’en qualifications, mais je ne suis pas sûr que cela suffise à compenser le huit dixièmes vus hier. Je pense que la course sera difficile, mais nous essaierons d’en tirer le meilleur parti."

12h42 : Aucun problème mécanique de dernière minute à signaler, tout le monde semble pouvoir s’élancer normalement depuis la grille de départ.

12h47 : On en a su plus sur le manque de rythme de Norris par rapport à Piastri en qualifications, même si c’est une erreur qui a coûté cher au Britannique en Q3. McLaren affirme qu’il s’agit d’un problème d’injection de carburant sur son moteur Mercedes. Selon eux, la quantité de carburant injectée est insuffisante par rapport à celle de son coéquipier Oscar Piastri et des autres moteurs Mercedes. Le motoriste affirme que ce n’est qu’une petite partie du problème, mais qu’il y a d’autres facteurs en jeu, notamment du côté de McLaren, et précise que le déficit dont souffre Norris sur sa voiture est très, très faible. McLaren ne peut rien y faire tant qu’elle n’aura pas changé le moteur de Lando, ce qu’elle n’a pas fait avant cette course.

12h49 : L’hymne national vient d’être joué et chanté par un tenor et un orchestre, dans une version particulièrement épique !

12h51 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, espère voir Verstappen retrouver son niveau d’avant les qualifs avec son problème, et jouer le podium : "Il a été très, très rapide. C’était l’un de nos meilleurs week-ends jusqu’à présent, c’est donc évidemment dommage ce qui s’est passé hier lors des qualifications. Mais ça fait partie du jeu. J’espère que nous retrouverons notre niveau habituel en course et qu’il pourra remonter le peloton et se battre pour le podium."

12h53 : Son homologue chez Ferrari, Fred Vasseur, est un peu moins sûr des chances de ses pilotes : "Honnêtement, même si on est en tête à la fin du premier tour, je ne suis pas sûr qu’on le soit encore à la fin du deuxième. Mais concentrons-nous sur nous-mêmes pour faire de notre mieux, et on verra bien à la fin."

12h56 : Russell, Norris, Gasly, Verstappen, Colapinto, Sainz, Lindblad, Antonelli, les Audi et les Cadillac s’élancent en pneus mediums, les Ferrari, Piastri, Hadjar, les Haas, Lawson, Albon et les Aston sont en gommes tendres.

12h58 : Tous les pilotes gardent la possibilité de chausser les gommes dures en cas de problème au départ ou dans les premiers tours, et de ne tenter qu’un arrêt.

Départ : Très bon départ de Russell et Piastri, Leclerc se fait passer par l’extérieur ! Tout se passe bien dans les premiers virages.

Tour 1 : Norris a passé Hadjar, Hamilton suit devant Verstappen, Gasly, Colapinto et Lawson. Antonelli a perdu une place et pointe 17e.

Tour 2 : Russell creuse immédiatement l’écart sur Piastri avec plus d’une seconde, alors que Leclerc est dans le sillage de la McLaren mais ne parvient pas à passer. Verstappen prend la sixième position à Hamilton. Pérez dépasse Alonso, Albon se défait de Bearman pour la 11e place, et Hülkenberg prend la 15e position à Sainz, devant Antonelli. Bearman repasse Albon.

Tour 3 : Russell signe le meilleur tour en 1’49"535, il a 1"7 de marge sur Piastri. Hadjar repasse Norris, tandis que Verstappen signe le meilleur temps en 1’49"236. Et le Néerlandais se défait à son tour de Norris, qui semble donc en proie à sa perte de puissance (voir info de 12h47).

Tour 4 : En tête, Russell fait l’effort avec un nouveau meilleur tour en course en 1’48"858, qui lui permet de porter son avance à 2"2. Hadjar a battu le meilleur tour en course en 1’48"833, et se défait de Leclerc pour la troisième place ! La Red Bull semble très rapide en ce début de course et l’ingénieur de Piastri le prévient qu’elles pourraient être "un problème". Antonelli a gagné une place face à Hülkenberg.

Tour 5 : Russell signe le meilleur tour en course en 1’48"619, et il a 2"6 de marge sur Piastri, qui voit Hadjar revenir dans la seconde derrière lui. Verstappen dépasse Leclerc à son tour. Antonelli a passé Sainz et pointe 15e.

Tour 6 : Russell accélère encore en 1’48"169 et porte son avance à 3"2 sur Piastri. Verstappen améliore la marque en 1’47"851 et il est derrière Hadjar et Piastri. Leclerc est distancé, comme Norris et Hamilton, qui n’arrivent pas à creuser l’écart sur les Alpine. Bearman passe Lawson pour la dixième place, et Antonelli a pris la 14e position à Lindblad.

Tour 7 : Piastri reprenait du temps à Russell mais a fait un mauvais troisième secteur. Verstappen améliore le meilleur tour en course en 1’47"574 et il passe Hadjar par la même occasion.

Tour 8 : Russell porte son avance à 3"7, alors que Verstappen est revenu à 6 dixièmes de seconde de Piastri, qui dit avoir des problèmes avec ses pneus arrière. Hadjar suit dans la seconde et Leclerc est détaché à 2 secondes derrière. Norris est dans la seconde, et Hamilton à 1"9 de son compatriote. Gasly ne pointe qu’à 1"3 de Hamilton, et Colapinto à 1"7 de son équipier. Bearman est plus loin à près de 4 secondes. Antonelli est collé à Ocon mais n’arrive pas à passer. Stroll s’arrête au virage 15 à cause d’un problème mécanique. Il enregistre son 11e abandon en 15 courses.

Tour 9 : Russell a 4"6 de marge sur Piastri, qui garde Verstappen à une seconde. Hadjar est dans le sillage de son équipier, et Leclerc est à 2"9. Antonelli est toujours 14e et peine à remonter.

Tour 10 : L’avance de Russell en tête dépasse les 5 secondes. Verstappen se plaint de ses mediums, et il peine à revenir sur Piastri. Les Alpine perdent un peu de temps par rapport aux équipes de pointe mais restent bien placées.

Tour 11 : Les Red Bull se montrent menaçantes derrière Piastri. Albon dépasse Lawson mais le Néo-Zélandais repasse. Antonelli s’est défait d’Ocon.

Tour 12 : Russell frôle les 6 secondes d’avance. Norris se fait informer par son ingénieur qu’il n’a que 21 secondes d’avance sur Pérez, 19e, sous-entendant que le peloton est trop serré pour tenter des stratégies osées. Antonelli dépasse Albon.

Tour 13 : Russell accélère à nouveau en 1’47"497, son avance est de 6"5. Les Red Bull suivent de près et ont 3 secondes de marge sur Norris. Antonelli est 11e après avoir passé Lawson, tandis que Sainz lutte contre Bortoleto et Pérez. Bottas perd 3 secondes au tour sur son équipier et Alonso ne parvient pas à passer la Cadillac. Au moment où l’on écrit ça, l’Espagnol attaque et dépasse le Finlandais !

Tour 14 : La course de Russell est plutôt tranquille jusqu’ici, il a 7"2 de marge sur Piastri, qui continue à garder les Red Bull derrière lui, mais les trois voitures se tiennent en 1"5.

Tour 15 : Les écarts sont stables en tête, et Antonelli est revenu sur Bearman pour espérer entrer dans les points.

Tour 17 : Russell ne creuse plus l’écart, Hadjar est interrogé sur le temps qu’il pourrait gagner dans l’air libre, mais il dit que des consignes pourraient leur faire perdre trop de temps. Etonnant de voir le Français ne pas saisir l’opportunité d’aller chercher une place ou deux. Norris a été passé par Hamilton, et Antonelli est entré dans le top 10.

Tour 18 : Antonelli est à 4"1 de Colapinto et se met en chasse des deux Alpine.

Tour 19 : Russell a maintenant 8 secondes d’avance sur Piastri, et Verstappen est toujours coincé entre l’Australien et Hadjar. Les trois creusent l’écart sur Leclerc (à 3s), et Hamilton perd pied à plus de 5 secondes.

Tour 20 : Hadjar se montre collé à Verstappen, qui bloque la trajectoire intérieure sur son équipier. Attention à ne pas prendre trop de risques, on se rappelle que Verstappen s’était accroché ici même avec Daniel Ricciardo en 2018, en changeant subitement de trajectoire devant son équipier. Hadjar se plaint : "Dites-lui de continuer à attaquer !"

Tour 21 : Hadjar s’agace : "Il a des difficultés ou quoi ?" Son ingénieur lui répond que son équipier a des problèmes de pneus, mais la tension monte un peu chez Red Bull. Antonelli est à 1"2 de Colapinto.

Tour 22 : Russell accélère en 1’47"465, le pilote Mercedes est clairement en gestion. Aston Martin arrête Alonso au stand et l’Espagnol abandonne...

Tour 23 : Russell continue d’accélérer en 1’47"191 et il a 9"3 d’avance. Les Red Bull font un statu quo car les arrêts au stand arrivent, et Antonelli se défait de Colapinto pour la neuvième place. Il a maintenant 7 secondes de retard sur Gasly.

Tour 24 : En tête, Russell continue d’accélérer en 1’47"109 et passe à 9"5 d’avance. Hadjar est "sur la meilleure stratégie de pneus" selon son ingénieur, qui lui dit de faire attention à ses gommes.

Tour 25 : Russell dit qu’il a effleuré le mur et demande une vérification de ses pneus car quelque chose ne va pas selon lui ! Antonelli remonte à raison d’une seconde au tour sur Gasly.

Tour 26 : L’écart entre les deux leaders frôle les 10 secondes, Verstappen est attaqué par Hadjar mais le Néerlandais bloque son équipier. "Je peux y aller ou quoi ?" demande le Français, à qui l’on répond simplement de rester propre.

Tour 27 : Encore un meilleur tour pour Russell en 1’47"058. Hadjar ne peut pas attaquer à ce tour car il est un peu plus loin. Verstappen veut des pneus tendres car "ils peuvent faire la moitié de la course", mais Gianpiero Lambiase lui dit qu’il doit être patient et jouer la prudence et la position en piste.

Tour 28 : Russell continue d’accélérer en 1’47"005, et son avance est de 10"8. Hadjar est à une demi-seconde mais n’attaque pas Verstappen. Antonelli est à 3"7 de Gasly mais ne lui reprend qu’un demi-seconde au tour.

Tour 29 : La barre de la minute 47 est franchie avec un 1’46"991 pour Russell. Norris tire tout droit au bout de la ligne droite, et il perd deux places au profit de Gasly et Antonelli.

Tour 30 : Albon est dans les barrières ! Le pilote Williams a écrasé sa voiture dans le mur mais va bien, et le drapeau jaune est déployé, puis la voiture de sécurité !

Tour 31 : Les six premiers n’ont pas eu le temps de plonger dans les stands. Gasly, Antonelli, Norris, Colapinto, Bearman et Ocon s’arrêtent, Lawson reste en piste avec des pneus tendres de 30 tours, parie-t-il sur un drapeau rouge pour un changement gratuit ? Hülkenberg fait pareil, Lindblad et Bortoleto rentrent, comme Pérez.

Tour 32 : Les leaders en profitent pour s’arrêter, Russell le premier évidemment, puis Piastri et Verstappen qui a failli rater son freinage. Hadjar a reculé dans le delta pour essayer de ne pas perdre de temps, et les Ferrari s’arrêtent aussi. Lawson s’arrête finalement, mais pas Hülkenberg.

Tour 33 : Russell est en tête en pneus tendres devant Piastri en mediums. Verstappen suit avec des gommes tendres, devant Hadjar, Leclerc et Hamilton qui ont chaussé des mediums. Hadjar dit que si Verstappen ne peut pas aller chercher la victoire, il aura besoin de son équipier pour aller chercher Piastri. Gasly, Antonelli, Norris et Colapinto complètent le top 10 en pneus tendres. Bearman, Lawson, Ocon et Hülkenberg suivent en mediums, tandis que Lindblad, Bortoleto, Pérez, Sainz et Bottas ont des gommes tendres.

Tour 34 : La Williams a été évacuée et les commissaires réparent les barrières TecPro au virage 5 où Albon a tapé. La Safety Car est toujours en piste pour le moment. Hadjar a des vibrations dans sa boîte de vitesses et il dit à son ingénieur qu’il le sent au virage 2. Ils espèrent que ce soit juste le rythme lent de la voiture de sécurité qui provoque ça.

Tour 35 : La voiture de sécurité va s’effacer et la course va être relancée !

Tour 36 : C’est reparti ! Russell relance tardivement la course après avoir zigzagué tout le long de la ligne droite, et Verstappen attaque Piastri ! Colapinto a raté son freinage et percute Gasly et Norris ! Hadjar a failli percuter Piastri mais reste quatrième, et Antonelli a profité du carnage pour passer septième, tandis qu’Ocon, Bearman et Lindblad suivent dans le top 10. La voiture de sécurité est à nouveau déployée !

Tour 37 : Colapinto a raté son freinage et percuté Gasly en l’envoyant sur Norris. Et ce ne sont pas les seuls équipiers à s’accrocher car Lindblad a sorti Lawson ! Le Néo-Zélandais est dégoûté : "Se faire sortir par son équipier, c’est n’importe quoi". Colapinto rentre au stand avec une roue crevée alors que Gasly et Norris sont arrêtés en piste. Et Alpine fait aussi abandonner Colapinto.

Tour 38 : Gasly est aussi frustré : "Je n’y crois pas, tellement de points qui s’envolent..." Et Colapinto s’excuse : "Je suis vraiment désolé auprès de toute l’équipe, et vraiment désolé pour Pierre." Et la course va être relancée à la fin de ce tour !

Tour 39 : C’est reparti ! Russell garde la tête et Hadjar tente d’attaquer Piastri mais n’y parvient pas. Le premier virage se passe cette fois sans encombre pour les 16 pilotes restant en course. Bortoleto perd trois places. Antonelli est dans le sillage des Ferrari, qui sont bloquées derrière Piastri et Hadjar.

Tour 40 : Russell signe le meilleur tour en 1’46"332 mais Verstappen est à l’attaque. Piastri se rate au premier virage et repart 15e, la catastrophe pour le pilote McLaren et pour l’équipe ! Hadjar hérite de la troisième place et il a 2"3 de libre devant lui.

Tour 41 : Russell accélère encore en 1’46"039 mais Verstappen reste blotti dans son sillage. Hadjar est à 2"5 et reçoit une consigne technique, il répond à son ingénieur de le laisser tranquille ! Leclerc est à 1"1 et Hamilton à 1"8, alors qu’Antonelli est à l’attaque sur le Britannique. Les Haas suivent à 2 secondes devant Lindblad et Hülkenberg dans le top 10. Sainz est aux portes des points devant Lawson et Pérez, puis Bortoleto, Piastri et Bottas.

Tour 42 : Russell continue de battre le meilleur tour en 1’45"620 mais Verstappen reste collé à lui. Hadjar perd une demi-seconde au tour mais garde plus d’une seconde de marge sur Leclerc, qui lâche totalement Hamilton. Ocon reste à 2 secondes d’Antonelli,et toujours sous la menace de Bearman, Lindblad et Hülkenberg.

Tour 43 : Meilleur tour pour Russell en 1’45"480, battu par Verstappen en 1’45"389. Antonelli dépasse Hamilton pour la cinquième place.

Tour 44 : Verstappen se rapproche à chaque tour mais n’attaque pas encore. Antonelli revient difficilement sur Leclerc.

Tour 45 : Russell bat le record en 1’45"164, et Verstappen fait un peu mieux en 1’45"135. Russell demande une autre stratégie moteur et reçoit l’aval de son ingénieur. Hadjar est à 5 secondes de son équipier et il a toujours 1"2 d’avance sur son équipier. Antonelli ne revient plus sur Leclerc.

Tour 46 : La lutte continue avec un 1’45"055 de Russell en tête, et Verstappen ne concède que 0"015 ! Les deux hommes survolent cette fin de course à six tours de l’arrivée. Lindblad ne sera pas pénalisé pour l’accrochage avec Lawson, alors que ces cas-là sont très souvent pénalisés...

Tour 47 : Verstappen est toujours à une demi-seconde en bout de ligne droite, mais il ne peut pas attaquer. Le Néerlandais s’inquiète de ses pneus droits après avoir frôlé le mur, mais son ingénieur le rassure. Antonelli est revenu à 2"7 de Leclerc, qui est à 1"6 de Hadjar.

Tour 48 : Russell attaque à nouveau et bat le record en 1’45"037. L’écart est toujours inférieur à une seconde, alors que Hadjar est à 7"4 de l’autre Red Bull. Lindblad a passé Bearman pour la huitième place.

Tour 49 : Le meilleur tour est encore battu par Russell en 1’44"996, mais Verstappen fait mieux en 1’44"993 ! Antonelli est à 2"4 de Leclerc. Sainz dépasse Hülkenberg pour la dixième place.

Tour 50 : Russell continue d’améliorer en 1’44"916, mais Verstappen est toujours collé dans son sillage. Leclerc est à 2"6 de Hadjar et voit Antonelli revenir à 1"3. Lindblad est pressant sur Ocon mais le Français résiste.

Dernier tour : Russell garde un peu de marge sur Verstappen alors qu’Antonelli est revenu à 7 dixièmes de Leclerc et va certainement tenter de le passer sur la ligne ! Mais Bottas est dans le mur au virage 15 et les pilotes doivent ralentir !

Arrivée : Verstappen ressort très près de Russell et tente d’aller le chercher, Russell gagne pour 0"196 ! Hadjar monte sur le podium pour la troisième fois de sa carrière, la deuxième de la saison ! Leclerc est quatrième devant Antonelli, qui reste derrière pour trois dixièmes.

Hamilton termine sixième devant Lindblad, qui a passé Ocon pour 0"030 sur la ligne ! Le Français marque les points de la huitième place devant Bearman et Sainz. Hülkenberg suit devant Lawson, Bortoleto, Piastri qui n’aura pas réussi à remonter après son erreur, et Pérez.