Antonelli commet sa première grosse erreur, mais ses rivaux refusent de l’accabler

Kimi Antonelli a commis à Bakou l’une de ses premières erreurs majeures d’une saison jusque-là remarquablement maîtrisée, en touchant le mur après s’être engagé trop tôt dans un virage pendant les qualifications. Le leader du championnat du monde ne partira que 16e du Grand Prix d’Azerbaïdjan, mais ses principaux rivaux ont immédiatement relativisé cet incident. Max Verstappen, George Russell et Lando Norris estiment notamment que l’Italien possède largement les qualités et la vitesse nécessaires pour rebondir dès la course.

La faute détonne dans la saison d’Antonelli. À seulement 20 ans, le pilote Mercedes s’est jusqu’ici distingué par sa régularité et sa capacité à éviter les erreurs coûteuses, tout en construisant une confortable avance au championnat.

Bakou lui a offert un rappel plus brutal des risques inhérents à un circuit urbain. En tournant "trop tôt" au virage 1, le grip ayant augmenté, Antonelli a heurté le mur et compromis ses qualifications, le laissant seulement 16e sur la grille alors que sa Mercedes semblait disposer d’une marge considérable sur la concurrence.

Verstappen a été l’un des premiers à prendre la défense du leader du championnat. Le quadruple champion du monde estime qu’une telle erreur fait partie du processus, même si les performances d’Antonelli depuis le début de la saison ont parfois fait oublier son manque relatif d’expérience.

"Cela peut arriver. Évidemment, c’est vraiment pénible pour lui."

"Il est aussi très jeune et peut-être que les gens l’oublient parfois lorsqu’ils parlent de lui. C’est un moment d’apprentissage et cela fait partie du processus."

Il avertit toutefois l’Italien qu’il ne pourra pas multiplier ce genre de fautes.

"Quand vous jouez un titre, vous ne pouvez pas vous permettre que cela arrive trop souvent, mais avec sa vitesse, je pense que ça ira. Il est lui aussi déçu, mais il a encore toutes les chances de marquer beaucoup de points."

L’avis de Verstappen rejoint celui de Russell, pourtant directement concerné par la lutte au championnat face à son équipier.

"Il a été irréprochable pendant toute cette saison. Je pense que lorsque vous regardez n’importe quelle campagne pour le championnat, même celles des pilotes qui finissent par gagner, il y a des erreurs en cours de route. C’est la première erreur qu’il commet en qualifications ou en course de toute l’année."

Lando Norris va encore plus loin dans son analyse. Le pilote McLaren considère que la 16e place sur la grille n’empêchera pas nécessairement Antonelli de retrouver immédiatement les avant-postes.

Interrogé sur les chances du pilote Mercedes, Norris a même avancé un scénario particulièrement optimiste.

"Kimi terminera probablement deuxième. Ou il pourrait même gagner."

Cette confiance s’explique en partie par ce qu’Antonelli a déjà accompli cette saison. À Monza, l’Italien avait réussi une spectaculaire remontée depuis la 19e place pour finalement remporter la course, profitant certes de deux départs où il a gagné beaucoup de places. Il s’élancera cette fois trois positions plus haut à Bakou.

Mais l’optimisme de ses rivaux tient également à la vitesse impressionnante affichée par Mercedes sur le circuit azerbaïdjanais.

Russell a décroché la pole position avec huit dixièmes d’avance, un écart considérable au sommet de la hiérarchie. Même le Britannique ne s’attendait pas à disposer d’une telle marge.

"C’est probablement le plus gros écart de toute ma carrière, même en incluant mes années en F2 et en F3."

La supériorité de Mercedes a également suscité quelques plaisanteries chez ses adversaires.

Charles Leclerc a ainsi estimé qu’il lui faudrait un "crochet" pour pouvoir s’accrocher à l’arrière de la Mercedes de Russell. Oscar Piastri s’est quant à lui demandé si la monoplace allemande disposait d’une "barre de remorquage".

Malgré l’ampleur de son avantage en qualifications, Russell ne considère toutefois pas la course comme déjà gagnée. Le poleman identifie Verstappen comme sa principale menace, sans pour autant oublier Antonelli et ses capacités de remontée.

"J’ai le sentiment que Verstappen va représenter une menace. Évidemment, vous ne pouvez pas écarter Kimi."

"Vous savez, il était parti 19e à Monza et maintenant il est 16e, donc oui, cette fois il devrait avoir quelques tours d’avance assez rapidement."

La performance de Mercedes n’en reste pas moins suffisamment impressionnante pour relancer un autre débat : celui de l’ADUO.

Le système actuellement utilisé en Formule 1 considère le groupe propulseur Red Bull-Ford comme la référence. Or, les huit dixièmes d’avance affichés par Russell ont suscité des interrogations sur la manière dont cette situation peut être conciliée avec la domination observée à Bakou.

Interrogé à ce sujet, Fred Vasseur n’a pas caché son scepticisme.

"Je ne sais pas, demandez à la FIA. Je peux vous donner le numéro si vous voulez. Cela semble vraiment étrange."

Verstappen préfère cependant ne pas concentrer le débat uniquement sur les groupes propulseurs. Red Bull a introduit à Bakou ce qui constitue son dernier package d’évolutions majeur de la saison 2026.

Les premiers retours de Verstappen sont positifs et les performances affichées avant son problème moteur en qualifications semblent confirmer que la RB22 a progressé. Mais le Néerlandais considère que cette étape ne suffira pas pour permettre à Red Bull de retrouver durablement le niveau nécessaire pour jouer les premiers rôles la saison prochaine.

"C’est une bonne étape. Si nous voulons réellement être dans le coup l’année prochaine, nous devons encore franchir un grand cap. Je parle de la voiture, du moteur, de tout."