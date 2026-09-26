Le ’niveau de confiance’ de Mercedes F1, la clé de la réussite d’Antonelli ?

Romain Grosjean pense qu’en plus du talent de Kimi Antonelli, c’est le soutien offert par Mercedes F1 et les décisions sur sa carrière qui ont permis de le rendre aussi fort à un âge aussi jeune. En effet, le pilote italien mène le championnat et pourrait obtenir son premier titre mondial à seulement 20 ans, un âge bien moins avancé que le record de Sebastian Vettel.

La première saison du jeune Italien avait été difficile, mais il déroule actuellement une saison proche de la perfection, avec des podiums et des victoires comme seuls résultats, à l’exception de deux abandons sur pannes mécaniques, entre la manche inaugurale de la saison et le GP de Madrid.

"Il est incroyablement talentueux et c’est un pilote de course extraordinaire, mais je pense que ce que je vois de l’extérieur, c’est à quel point le management et Mercedes ont été bons autour de lui" a déclaré Grosjean dans le podcast Beyond the Grid.

"De bons débuts l’année dernière, seconde partie de saison difficile, il est revenu et au lieu de creuser un trou et de l’y mettre, ils l’ont en fait aidé à s’élever et lui ont donné tellement de soutien qu’il savait que l’équipe serait toujours derrière lui."

"L’Australie n’a pas vraiment commencé de la manière dont il le souhaitait cette année [avec un accident en essais], mais il n’y a pas eu de pointage du doigt. Ils ont reconstruit la voiture, l’ont soutenu et je pense qu’en tant que pilote, lorsque vous obtenez ce niveau de confiance de la part des personnes pour lesquelles vous travaillez, cela signifie beaucoup et cela vous aide à devenir qui vous êtes."

Antonelli a réussi plusieurs premières cette saison et a parfaitement rebondi après des déceptions, tout en affichant une bonne maturité. Grosjean reconnait que la manière dont l’Italien semble rester serein est un exemple pour un pilote si jeune.

"Je pense que Kimi est au sommet. Il a une façon de piloter la voiture qui est très différente de pas mal de gens sur la grille. Cela fonctionne incroyablement bien et en plus de cela, il semble qu’aucune pression ne puisse l’atteindre, ce qui est très impressionnant."

"À présent, il aurait dû découvrir la pression de mener un championnat du monde et de courir pour Mercedes. Kimi adore vivre dans le bon chaos. Le bruit, l’agitation et les fans autour de lui ne le dérangent pas."

"Certaines personnes sont comme ça et peuvent simplement en tirer de l’énergie. Pour d’autres, cela leur prend de l’énergie. Et je pense que Kimi, pour cela, est fantastique. J’ai juste besoin d’un peu de temps seul, et je fais souvent partie de ceux-là."

"J’aime être seul un moment et débrancher mon cerveau, mais je pense que Kimi réussit à faire cela en public, comme en discutant avec des amis. Cela ne lui prend aucune énergie. C’est juste comme si ça lui donnait de l’énergie, comme une sieste pourrait le faire pour quelqu’un d’autre."