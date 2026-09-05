Russell félicite Gasly mais est ’déçu’ d’avoir raté la pole à cause de Verstappen

George Russell espérait signer la pole position au Grand Prix d’Italie, mais il a dû s’incliner face à un adversaire inattendu en la personne de Pierre Gasly, poleman surprise à Monza. Le pilote Mercedes F1 était évidemment déçu, notamment par les circonstances dans lesquelles il a perdu cette pole, mais a tenu à féliciter son rival du jour, tout en revenant sur ce qui s’est passé pour perturber le plan pourtant bien travaillé de Mercedes.

Le pilote britannique devait prendre l’aspiration de Kimi Antonelli mais Max Verstappen, qui venait de finir son tour rapide, a ralenti les deux voitures et a obligé l’Italien à s’écarter plus tôt que prévu pour ne pas gêner son équipier, ce qui a coûté cher à Russell.

"Tout d’abord, félicitations à Pierre qui a fait une performance incroyable. Nous avons fini une partie d’échecs environ 15 minutes avant les qualifications, il m’y a battu et je lui ai dit que je le battrais en qualifications, mais il m’a battu aussi !" a-t-il plaisanté.

"C’est décevant de ne pas signer la pole position, c’était chaotique au début du tour avec Verstappen, et Pierre et Alpine sont super rapides depuis la Q1 donc je suis heureux de les voir signer un bon résultat."

Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a confirmé que la perturbation provoquée par Verstappen a coûté la pole position à Russell, qui aurait dû être aidé bien plus longtemps par Antonelli au fil de son tour.

"Max a été très intelligent en ralentissant Kimi et George qui étaient trop proches ensuite, Kimi a dû s’écarter et ça nous a coûté la pole" a déclaré l’Autrichien, qui a répondu simplement quand il a été interrogé sur ce qui aurait dû être fait : "On aurait dû suivre un autre pilote !"

Pierre Gasly représente-t-il une menace pour la victoire en course ?

"Il faut toujours prendre tout le monde au sérieux. Ils disposent d’une vitesse de pointe impressionnante. Ils ont considérablement réduit la traînée, et sur un tour lancé, c’est ce qui s’est avéré nécessaire."

"Je suis vraiment heureux pour Alpine qu’ils aient décroché la pole avec notre moteur. Ils ont traversé des périodes très difficiles, et nous avons apporté notre petite contribution."

"La course, c’est une tout autre histoire, alors nous verrons bien."