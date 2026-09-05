Piastri est ’content’ de se qualifier troisième mais sous la menace d’une pénalité

Oscar Piastri a signé le troisième temps de la séance qualificative du Grand Prix d’Italie. Le pilote McLaren F1 a réussi une belle qualification, aidé par Lando Norris avec l’aspiration dans le premier tour de la Q3, et cela lui a permis de n’être battu que par George Russell dans le premier run, puis par Pierre Gasly, poleman ce samedi, dans le deuxième tour rapide de cette fin de qualification.

Lors de son deuxième tour, l’Australien donnait l’aspiration à Norris mais s’est raté dans le premier virage. Cela a ruiné le tour de son équipier, mais aussi sa chance d’aller chercher une bonne performance.

"Je ne pense pas non, le premier tour était plutôt bon, j’ai essayé de ne pas sortir en premier au bout des stands, personne n’est sorti, je savais que ce serait difficile et j’ai raté mon premier freinage" a déclaré Piastri.

Cependant, Piastri devrait être pénalisé pour avoir gêné Liam Lawson en Q2, car il a bloqué la Red Bull et il semble impossible qu’il échappe à trois positions de recul, alors qu’il est convoqué chez les commissaires.

"C’est comme ça, voila ce qu’était cette séance, mais je suis content d’avoir un bon résultat, ça faisait longtemps donc ça fait du bien de ressentir cela" a-t-il conclu à sa descente de voiture.