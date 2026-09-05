Gasly se félicite d’une pole ’incroyable’ sur un circuit de Monza décidément ’spécial’

Pierre Gasly a signé l’exploit du wee-end à Monza en allant chercher la pole position face à George Russell, pourtant installé à cette place au terme du premier tour rapide en Q3. Le pilote Alpine F1 bat ainsi les Mercedes, les McLaren, les Ferrari et Max Verstappen pour signer sa première pole en carrière, tout en ayant donné l’aspiration à son équipier lors du dernier tour rapide de la dernière partie de la séance qualificative.

Pour mettre en lumière cet exploit, c’est la première pole d’un Français depuis 29 ans, avec Jean Alesi sur ce même circuit en 1997, et la première pour l’équipe d’Enstone depuis celle de Fernando Alonso dans la Renault au GP de Hongrie 2009.

"C’est incroyable ! Merci tout le monde, c’était une qualification incroyable, dès le premier tour de la Q1 je me suis bien senti dans la voiture, j’ai essayé de gagner à chaque séance, et à la fin c’était un très bon tour, je suis très heureux" a déclaré Gasly.

"Ca fait neuf ans que je cherche à avoir l’opportunité d’une pole position, j’ai gagné ma première course à Monza, j’y signe ma première pole position, il semble qu’il y ait quelque chose de spécial ici. Je veux dire merci à l’équipe qui m’a fait une voiture très bonne."

Bien sûr, la course sera une autre affaire, mais le Français reste positif, alors qu’Alpine a réduit l’appui sur l’aileron arrière de ses voitures, et semble avoir trouvé un moyen de faire rouler l’A526 dans le rythme des équipes de pointe.

"Je suis très heureux. Demain, on verra comment ça se passera, je me sens bien dans la voiture, on va essayer de faire encore mieux. Je vais rentrer à Milan chez moi ce soir et je reviendrai en forme demain."

Pour Steve Nielsen, directeur général d’Alpine F1, "quand on repense à l’ambiance qui régnait dans l’équipe après le résultat de l’appel Monaco hier qui, honnêtement, m’agacera pour le restant de mes jours, décrocher la pole position est une belle façon de rebondir. C’est formidable."

Alpine pensait-elle avoir une chance de décrocher la pole position ?

"Honnêtement, non. Nous avions apporté une évolution majeure sur la voiture de Pierre à Zandvoort ; elle est également présente sur celle de Franco ici."

"Je ne pense pas que nous ayons parfaitement exploité ce package à Zandvoort, car c’est un circuit atypique. Mais ici, la voiture réagit très bien."

"Nous avons bien géré les écarts et l’aspiration, les pilotes n’ont commis aucune erreur, et la performance est clairement là, puisque les deux voitures se sont montrées très rapides."

Et Gasly peut-il remporter la course ?

"Nous ne nous attendions pas à décrocher la pole position, et pourtant nous y sommes. Demain : de bons départs, une bonne stratégie, des arrêts aux stands efficaces... qui sait ? Essayons de gagner !"