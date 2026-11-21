Mercedes F1 a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Las Vegas mais ne sera pa en pole positon au départ de la course. En effet, c’est Max Verstappen qui en hérite, et il sera aux côtés de George Russell sur la première ligne de la grille. Andrea Kimi Antonelli sera sixième au départ, et il a commenté la séance qualificative intense, et notamment la Q3.

Comme on l’a déjà vu dans des cas similaires, les pilotes ont ralenti pour ne pas donner l’aspiration, et Antonelli a failli rater la possibilité de faire un dernier tour. Il a lancé son dernier chrono avec une minute restante à l’horloge.

"J’avais l’impression de revenir en formules de promotion avec ces voitures très proches. C’était une qualification très bizarre pour moi, d’abord je n’ai pas réussi à faire fonctionner les pneus, j’avais zéro feeling avec la voiture et la pédale de frein était très longue" a déclaré le champion du monde.

"Mais globalement, c’était inattendu. Je pensais être foutu pour ce dernier tour car j’ai commencé le tour à une seconde de la voiture devant, mais l’aspiration est tellement bonne ici que j’ai réussi à gagner du temps et faire le meilleur temps."

Questionné sur ce qu’il attend de la course en partant depuis la troisième ligne avec ses cinq places de recul, il ne cache pas que la victoire est un objectif jouable.

"Le rythme de course était bon, il semblait bien en essais libres et les pneus fonctionnaient bien. J’espère avoir une bonne chance de me battre pour la victoire demain, je vais travailler pour revenir plus fort demain."

George Russell sera deuxième sur la grille après avoir fait le troisième temps, et bien qu’il y avait un peu de frustration dans sa voix au moment des interviews, il est plutôt positif.

"Globalement, ça a été une journée solide, je voulais être en pole position mais je suis sûrement plus satisfait de la performance globale que je l’étais à Mexico il y a deux semaines quand j’étais en première ligne" a noté le Britannique.

"Mais oui, le temps gagné avec l’aspiration est énorme, à peu près similaire à ce qu’on a vu à Monza, et on a fait un bon travail. Kimi ne pensait pas que ça fonctionnerait pour lui mais ça a été le cas. Je partirai deuxième avec sa pénalité et tout reste à jouer."

Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes, s’est exprimé pour commenter le risque pris par Antonelli, ainsi que cette pole position inattendue.

"Nous n’en avons absolument aucune idée" a répondu Wolff pour savoir comment Antonelli en était arrivé là. "Nous pensions soit que Kimi allait rater son tour, soit qu’il se retrouverait beaucoup trop près de Lindblad. Il a franchi la ligne avec 1,4 seconde de retard, et c’était tout."

"Je ne comprends donc pas comment, en étant aussi proche, il a pu réaliser un tel chrono. Avec 1,4 seconde de retard sur la voiture qui précède, on pourrait penser que l’écart est trop faible, surtout avec une monoplace qui évoluait huit dixièmes moins vite, mais, pour une raison ou une autre, cela a fonctionné."

Concernant la raison pour laquelle Mercedes n’a pas permis à Russell de bénéficier de l’aspiration d’Antonelli malgré le fait que l’Italien était pénalisé, Wolff reste carré : "En réalité, selon moi, George se trouvait dans une position idéale. Il était à quatre secondes de la voiture qui le précédait."

"Nous devons analyser la situation, car il s’est passé quelque chose au niveau des virages 7, 8 et 9 ; s’agit-il d’une erreur ou d’autre chose ? Il faut que nous... honnêtement, je ne sais pas trop, mais cela semblait être la position parfaite pour un tour de pole, d’autant qu’il était le plus rapide à chaque instant."