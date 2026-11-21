McLaren a réussi à placer ses deux monoplaces en Q3 lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, mais Lando Norris et Oscar Piastri ne cachent pas leurs inquiétudes pour la course. Quatrième, Norris estime même avoir obtenu un résultat supérieur à ses attentes, tant le déficit de vitesse de pointe de la MCL40 pénalise l’écurie sur les longues lignes droites du circuit américain. Septième, Piastri s’est montré plus satisfait de son pilotage après des essais libres difficiles, mais une pénalité liée à son groupe propulseur le fera reculer à la 17e place sur la grille de départ.

Lando Norris a quitté les qualifications du Grand Prix de Las Vegas avec un sentiment partagé. Le pilote McLaren a signé le quatrième temps de la séance, un résultat encourageant compte tenu des difficultés rencontrées par son équipe, mais il redoute déjà les conséquences du manque de vitesse de pointe de sa monoplace en course.

Le Britannique estime même que sa quatrième place constitue une performance supérieure à ce qu’il pensait pouvoir obtenir sur un circuit dont les caractéristiques ne correspondent pas aux qualités actuelles de sa McLaren.

"Non, je pense que c’est probablement mieux que ce à quoi je m’attendais. Je veux dire, la voiture fonctionne très bien, mais notre vitesse en ligne droite n’est pas bonne du tout."

Le problème ne semble pas provenir du comportement général de la monoplace, que Norris juge satisfaisant, mais plutôt de son compromis aérodynamique.

"Nous n’avons clairement pas le bon équilibre d’un point de vue aérodynamique. Nous perdons beaucoup plus de temps dans les lignes droites que nous n’en gagnons dans les virages, et ce n’est certainement pas sur ce circuit qu’il faut se retrouver dans cette situation."

Le déficit de vitesse de pointe n’est pas une découverte pour McLaren. Norris explique qu’il s’agit d’une faiblesse qui accompagne son équipe depuis le début de la saison 2026, mais dont les conséquences deviennent particulièrement visibles à Las Vegas.

Les longues portions à pleine charge du tracé américain accentuent les pertes de temps, au point de rendre la compétitivité de la McLaren nettement plus problématique que sur d’autres circuits.

"Pour être franc, notre vitesse en ligne droite est un handicap depuis le début de la saison, et cela se voit énormément ici."

Cette faiblesse pourrait surtout devenir un problème majeur en course, où la capacité à défendre sa position et à dépasser dépendra en grande partie des performances dans les lignes droites.

Interrogé sur la possibilité de vivre un Grand Prix particulièrement difficile, Norris n’a pas cherché à minimiser ses inquiétudes.

"Très douloureux ? Oui, mais j’espère quand même qu’il y aura encore beaucoup de choses à jouer. Nous continuons donc à nous battre."

Le Britannique ne renonce pas à l’idée d’obtenir un bon résultat, même s’il sait que les caractéristiques de sa monoplace risquent de compliquer considérablement sa tâche.

"Je pense qu’un bon résultat reste possible, mais ce sera incroyablement difficile. Oui, nous sommes parmi les plus lents dans les lignes droites. Donc ça va être vraiment compliqué."

Piastri satisfait de ses progrès après des essais difficiles

De l’autre côté du garage McLaren, Oscar Piastri a terminé les qualifications à la septième place, mais son week-end est compliqué par une pénalité liée à son groupe propulseur.

L’Australien devra ainsi s’élancer depuis la 17e position sur la grille, ce qui transforme considérablement ses perspectives pour la course.

Sur le plan du pilotage, Piastri retient néanmoins des progrès sensibles par rapport à la dernière séance d’essais libres, durant laquelle il n’avait pas réussi à trouver le niveau de performance souhaité.

"J’ai mieux piloté, je n’avais pas fait une bonne séance libre ce matin. La séance de qualification a été meilleure, c’est un progrès et je suis content," a déclaré le pilote australien.

"Il y a des choses que j’aurais pu mieux faire, avoir une bonne aspiration est très important, c’est très sensible. J’étais légèrement en retrait dans ma deuxième tentative et j’ai perdu beaucoup de temps, c’est très sensible, mais c’était bien."

"Revenir jusqu’aux points sera l’objectif principal, on essaiera de faire de notre mieux. La qualification a montré qu’avec l’aspiration, tout le monde a un rythme très proche. Je ne sais pas si ce sera difficile mais on tentera de faire au mieux."