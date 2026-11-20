Mercedes a terminé la première journée du Grand Prix de Las Vegas en tête de la feuille des temps grâce à George Russell, auteur du meilleur chrono des EL2, tandis que Kimi Antonelli s’est classé huitième. Mais derrière ce résultat encourageant, l’écurie allemande reste prudente après deux séances fortement perturbées par la pluie. Les pilotes ont notamment rencontré des difficultés pour exploiter leurs pneumatiques, et les conditions changeantes ne permettent pas encore d’établir une hiérarchie fiable. Mercedes devra également préparer une course compliquée pour Antonelli, qui écopera de cinq places de pénalité sur la grille après un changement de moteur thermique.

Mercedes a conclu les premiers essais du Grand Prix de Las Vegas avec le meilleur temps de George Russell, mais l’écurie allemande ne souhaite pas tirer de conclusions prématurées sur son niveau de compétitivité.

La pluie a considérablement réduit le roulage lors de cette première journée, avec une séance d’EL1 durant laquelle aucun pilote n’a enregistré de chrono. Russell et Kimi Antonelli se sont ainsi limités à un simple tour d’installation, sans pouvoir entamer leur véritable programme de travail.

Ce passage en piste a néanmoins été utile pour Antonelli, dont la monoplace est équipée ce week-end d’un nouveau moteur thermique et d’une version évoluée du turbocompresseur Mercedes, introduite dans le cadre du mécanisme ADUO.

Le remplacement du moteur thermique entraînera une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour le champion du monde 2026, qui devra donc composer avec ce handicap lors de la course de samedi soir.

Les EL2 ont offert davantage de possibilités de roulage, même si les conditions sont restées délicates sur une piste humide qui s’asséchait progressivement.

Les pilotes sont passés des pneus pluie extrême aux intermédiaires à mesure que l’adhérence s’améliorait, mais les températures basses et l’évolution constante du circuit ont compliqué l’analyse des performances.

Russell a finalement signé le meilleur temps de la séance lors de son dernier tour, tandis qu’Antonelli a terminé huitième.

Russell relativise sa première place

George Russell a accueilli avec satisfaction son meilleur chrono, tout en reconnaissant que le classement des EL2 ne reflétait pas nécessairement la hiérarchie réelle.

"C’est toujours agréable de terminer en tête de la feuille des temps, mais nous savons que cela ne raconte pas toute l’histoire aujourd’hui. Les conditions ont changé tout au long de la séance et nous avons réussi notre tour lorsque la piste était la plus sèche, alors que d’autres pilotes semblaient également très rapides."

Malgré cette première place, Russell estime que Mercedes n’a pas affiché le même niveau de compétitivité sur piste mouillée que lors du précédent Grand Prix, disputé au Brésil.

"Nous n’étions pas aussi compétitifs sur le mouillé que le week-end dernier, donc il y a plusieurs choses que nous devons comprendre pendant la nuit."

Le pilote Mercedes s’attend à une dernière séance d’essais libres particulièrement chargée, avec une météo qui devrait permettre de travailler sur piste sèche.

"Demain sera une journée chargée si la piste reste sèche et nous voudrons maximiser le roulage avant les qualifications, notamment pour en apprendre davantage sur les pneus et sur un éventuel phénomène de graining dans ces conditions froides."

Russell reste néanmoins optimiste concernant les perspectives de Mercedes pour la suite du week-end.

"Je me sens néanmoins bien en ce moment. Nous avons été en première ligne lors des deux dernières courses, les performances ont été solides et c’est un circuit que j’apprécie vraiment. J’espère que nous pourrons nous appuyer là-dessus et réaliser un autre bon week-end."

Antonelli peine à trouver son rythme dans des conditions changeantes

Kimi Antonelli a lui aussi reconnu que les conditions météorologiques avaient fortement compliqué sa préparation.

L’Italien n’a pratiquement pas pu rouler lors des EL1 et estime que les tours effectués pendant la deuxième séance n’étaient pas suffisamment représentatifs des conditions attendues pour les qualifications et la course.

Cette situation l’a notamment empêché de construire progressivement son rythme sur le circuit urbain américain.

"Cela a été une journée étrange, avec une météo qui nous a empêchés de véritablement rouler lors des EL1 et qui ne nous a pas non plus permis d’effectuer un roulage réellement représentatif lors des EL2. Ce n’était donc pas la journée la plus facile pour trouver un rythme."

Malgré ces difficultés, Antonelli considère que Mercedes a pu recueillir certaines informations intéressantes.

"Nous avons tout de même réussi à apprendre quelques petites choses et nous avons plusieurs éléments à examiner pendant la nuit. Nous n’avons pas été aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité avec les pneus intermédiaires, donc ce sera intéressant d’étudier cela, même si ces enseignements ne nous seront peut-être pas nécessaires pour le reste du week-end ici à Las Vegas."

Le champion du monde s’attend à des conditions très différentes lors des EL3, qui devraient offrir la première véritable occasion de préparer les qualifications sur piste sèche.

"Demain devrait être une journée très différente si la piste reste sèche, et les EL3 seront donc importants. Nous devrons maximiser le roulage, nous sentir à l’aise avec la voiture dans ces conditions et comprendre les pneus, particulièrement avec les informations limitées dont tout le monde dispose après aujourd’hui."

Antonelli conserve toutefois confiance dans le potentiel de sa Mercedes, qui s’est montrée compétitive lors des dernières courses.

"Je reste néanmoins positif. La voiture fonctionne bien depuis quelque temps et j’espère que nous pourrons effectuer une dernière séance d’essais productive et nous placer dans une bonne position pour les qualifications."

Shovlin explique les difficultés de Mercedes avec les pneus

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, a confirmé que les conditions météorologiques avaient considérablement limité le travail de l’écurie.

Les rares tours effectués lors des EL2 ont été répartis entre les pneus pluie extrême et les intermédiaires, ce qui a compliqué les comparaisons et l’analyse des réglages.

Comme Russell, Shovlin souligne que le meilleur chrono de la séance a été réalisé au moment le plus favorable, lorsque la piste était la plus sèche.

"Nous avons très peu roulé aujourd’hui à cause des conditions, et les tours que nous avons pu effectuer lors des EL2 l’ont été avec un mélange de pneus pluie extrême et intermédiaires. George a terminé les EL2 avec le meilleur temps, mais son tour est arrivé au moment le plus favorable, lorsque le circuit était le plus sec, donc nous ne nous emballons pas à cause de cette première place."

Le principal problème rencontré par Mercedes concernait la difficulté à faire fonctionner les pneumatiques de manière constante.

"Nous avons eu du mal à faire fonctionner les pneus de manière régulière, notamment à amener les trains avant et arrière dans la bonne fenêtre de fonctionnement en même temps. Avec une piste qui évoluait presque à chaque tour, il était difficile d’obtenir un équilibre constant et de comprendre exactement où nous nous situions. Cela nous donne plusieurs points sur lesquels travailler pendant la nuit."

Le graining, une inquiétude majeure pour la course

Mercedes s’attend désormais à une journée beaucoup plus productive avec le retour annoncé de conditions sèches, même si les températures devraient rester particulièrement basses.

Les EL3 devront permettre de réaliser une grande partie du travail qui n’a pas pu être effectué lors des deux premières séances.

Shovlin explique que l’équipe devra notamment évaluer l’équilibre de la monoplace sur piste sèche, analyser le comportement des pneumatiques sur un tour rapide et lors des longs relais, puis mesurer leur niveau de dégradation.

"Nous nous attendons à une journée plus sèche demain, ce qui signifie que les EL3 seront très chargés. Nous utiliserons cette séance pour comprendre l’équilibre de la voiture dans ce que nous prévoyons être des conditions sèches, évaluer les pneus aussi bien sur un tour rapide que sur les longs relais, et mesurer le niveau de dégradation ainsi que la possibilité de rencontrer du graining."

"Ce dernier point pourrait être particulièrement important pour samedi, compte tenu des températures plus basses que nous attendons le jour de la course."

Malgré l’ampleur du travail restant à accomplir, Shovlin rappelle que Mercedes n’est pas la seule équipe confrontée à ce manque de préparation.

"Il y a beaucoup de choses à accomplir, mais c’est le même défi pour tout le monde et nous chercherons à tirer le meilleur parti du roulage disponible avant les qualifications."