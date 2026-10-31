Russell est surpris d’avoir ’trouvé une demi-seconde’ en Q3 pour se qualifier deuxième

George Russell a signé le deuxième temps de la séance qualificative du Grand Prix du Mexique, et il sera en première ligne au départ. Le pilote Mercedes F1 est heureux de cette performance après plusieurs courses délicates, et même au terme d’un week-end durant lequel il a peiné à trouver son rythme, jusqu’à cet impressionnant tour final en Q3 qui l’a intercalé entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

Le Britannique explique qu’il ne pensait pas trouver autant de performance dans la dernière partie des qualifications, et il admet qu’il est soulagé d’enfin pouvoir mettre à profit un rythme intrinsèque qui, selon lui, n’a jamais été remis en question.

"Je le suis, j’ai eu des courses difficiles récemment et j’ai encore du mal à comprendre parfaitement cette voiture. Ca a été un week-end difficile hormis ce dernier tour en Q3 où j’ai trouvé une demi-seconde pour être presque en pole" se félicite Russell.

"Félicitations à Lewis, c’était très serré à la fin, j’ai toujours su que la performance était présente, que je pouvais faire cela, mais je n’arrivais pas assez à la convertir. C’est une frustration que je dois gérer, mais je suis très content de cette première ligne."

Interrogé sur les raisons de cette deuxième place après avoir été en retrait au fil du week-end, il pense que la baisse des températures en piste a joué en sa faveur, avec un grip moindre qui convenait davantage à sa Mercedes.

"Comme l’a dit Charles, le grip est très faible, les températures se sont refroidies et ça nous a aidés, ça m’a donné plus de confiance pour trouver du grip dans les pneus, et j’ai réussi à en tirer du temps au tour."