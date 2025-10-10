Russell est ’en position de force’ car Mercedes F1 ’n’a pas d’autre option’

Les négociations continuent en coulisses entre George Russell et Mercedes F1, et il n’y a pour l’instant pas de solution, même si Toto Wolff a assuré qu’une signature était proche. Mais l’optimisme du directeur de l’équipe de Brackley n’est pas corroboré par les faits.

Selon Günther Steiner, Russell sortira vainqueur des tractations qui l’opposent à son employeur, puisqu’il cherche à avoir plus d’un an de contrat, et que Mercedes aimerait le prolonger pour une seule saison.

"Il va obtenir un contrat. S’il ne l’obtient pas chez Mercedes, il l’obtiendra ailleurs. Mais évidemment, George connaît sa valeur, et je dirais qu’il ne veut pas accepter les conditions de Mercedes. Il veut ce qu’il y a de mieux pour lui" a expliqué Steiner dans le podcast The Red Flags.

"Tout le monde avait peur l’année dernière, en disant ’Lewis s’en va, pensez-vous que George pourra prendre la tête de l’équipe ?’ Bien sûr que oui. Il s’en est très bien sorti, et maintenant il attend un contrat. Je pense donc qu’il essaie simplement de négocier les meilleures conditions pour lui, et je suppose qu’il veut plus qu’un contrat d’un an."

Au début de la saison 2025, des rumeurs circulaient selon lesquelles Max Verstappen pourrait envisager de rejoindre Mercedes en 2026. Wolff a confirmé les discussions entre les deux parties, mais le quadruple champion du monde a pour l’instant voué fidélité à Red Bull.

"Je pense que Toto joue la carte de lui donner un an, donc si Max devient libre ou si Max veut quitter Red Bull, il a une place pour Max et son enfant chéri, Kimi Antonelli. Et évidemment, George dit que cela ne me convient pas. Ce n’est pas sa situation idéale. Et pour l’instant, qui est performant ? George. Il est donc en bonne position pour négocier."

"Je ne dirais pas qu’il a beaucoup de poids, mais il a beaucoup de bonnes raisons d’obtenir un contrat et de ne pas se plier en quatre pour l’obtenir. Il dit ’voici mes conditions’. Et je suppose qu’il veut aussi être bien payé, comme tous les autres pilotes de haut niveau, voire plus."

Selon l’Italien, l’avantage de Russell réside dans l’incertitude concernant la disponibilité de Verstappen fin 2026, et le fait que les autres options soient limitées : "Mais réfléchissez-y, Mercedes est dans une situation encore plus difficile. Qui pourraient-ils mettre à sa place s’il ne signe pas un contrat d’un an ?"

"Et c’est là son avantage, car Mercedes serait dans l’embarras : qui pourraient-ils mettre à sa place ? Je veux dire, il n’y a personne d’autre de disponible, car Mercedes doit se battre pour remporter le championnat du monde."

"Ce n’est pas comme une équipe de milieu de tableau, où l’on prend le meilleur pilote possible avec le budget dont on dispose. Mercedes, si elle participe à la F1, c’est pour remporter le championnat du monde. Elle n’est pas là pour participer, mais pour gagner. Alors, qui d’autre que George pourrait occuper ce poste ?"

"Je pense donc que son avantage, c’est que Mercedes n’a pas d’autre option. C’est pour l’année prochaine, et c’est lui qui a la main en disant ’je veux plus que l’année prochaine’, parce qu’en 2027, par exemple, si Max décide que Red Bull n’est pas assez bon pour lui, il voudra aller chez Mercedes. Évidemment, George aurait alors la possibilité d’aller chez Red Bull."

"Mais à ce stade, Red Bull a tout le pouvoir sur George : si tu veux notre siège, et nous ne savons pas si Red Bull sera bon ou mauvais en 2027, mais ils ont le pouvoir, où pourrais-tu aller d’autre ? Je pense donc qu’à l’heure actuelle, le plus grand pouvoir de George est que Mercedes n’a personne d’autre à mettre dans la voiture l’année prochaine."

Steiner note néanmoins que les tensions sont très limitées, car Russell sait aussi ce qu’il doit à Wolff : "Je pense que Toto et George se connaissent depuis si longtemps et si bien, car il ne faut pas oublier que c’est Toto qui a fait entrer George en Formule 1. Nous devons également respecter cela."

"Je pense donc qu’il s’agit simplement d’une négociation. Je ne pense pas qu’il y ait de tension entre eux. Évidemment, leurs conversations sont parfois assez difficiles, mais je pense que le manager de George, que je ne connais pas pour l’instant, prendra les choses en main. On n’est donc pas en conflit avec un autre membre de l’équipe."