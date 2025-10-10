McLaren fête son 2e titre après ’l’un des plus grands revirements de l’histoire de la F1’

L’équipe McLaren F1 a célébré son succès au championnat constructeurs hier, avec tous ses employés réunis au sein de son usine, le McLaren Technology Centre (MTC).

Pour son 10e titre constructeurs obtenus en Formule 1, seule Ferrari a fait mieux avec 16 titres, et son 2e sacre consécutif, les patrons de Woking ont souligné le chemin parcouru par l’écurie orange papaye depuis le début de la saison 2023, où une erreur de développement l’avait fait démarré avec le package le moins compétitif du plateau !

Zak Brown a attribué ce redressement spectaculaire à la culture et à l’unité qui règnent chez McLaren. Qualifiant cela de "l’un des plus grands revirements de l’histoire de la Formule 1", le PDG de McLaren Racing a félicité tous les membres réunis dans le hall principal.

"C’est formidable de pouvoir se réunir et célébrer le succès que nous avons obtenu en tant qu’équipe," a déclaré Brown.

"Nous pouvons également profiter de ce moment pour revenir sur l’ère papaye de McLaren, qui a débuté en 2018, mais qui a véritablement pris son essor en 2023."

"Tout le monde peut être fier d’avoir réussi l’un des plus grands revirements de l’histoire de la Formule 1."

"Depuis le début de cette ère, nous avons célébré 18 pole positions, 19 victoires, 67 podiums et neuf doublés, tout en remportant deux championnats des constructeurs consécutifs."

"Ce succès est dû à la culture et à l’unité qui animent cette équipe, ainsi qu’au précieux soutien de nos incroyables fans et partenaires. Je me réjouis de poursuivre cette aventure ensemble."

Lando Norris et Oscar Piastri étaient tous deux présents lors des célébrations, le premier soulignant la domination écrasante de la MCL39.

"C’est un sentiment incroyable d’avoir réussi à nouveau," a déclaré le pilote britannique. "Être champions du monde pour la deuxième année consécutive est tout aussi spécial que la première fois."

"L’équipe nous a fourni une voiture incroyable et dominante, c’était un plaisir de la piloter chaque week-end. Célébrer avec tout le monde aujourd’hui au MTC me fait sourire et restera un moment dont je me souviendrai pour toujours."

Avec un titre déjà remporté, il en reste encore un à décider, et les deux équipiers sont engagés dans une lutte serrée pour leur première couronne en F1, comme l’a souligné subtilement Piastri.

Seulement 22 points séparent les deux pilotes alors qu’il ne reste plus que six manches à disputer, dont trois sprints.

"Ce que nous avons accompli au cours des dernières saisons est impressionnant," a déclaré l’Australien.

"Nous avons parcouru un long chemin, et pouvoir dire que nous avons enregistré l’une des saisons les plus dominantes de l’histoire de la Formule 1 est quelque chose d’incroyablement spécial. Je suis reconnaissant de pouvoir célébrer cela avec tout le monde chez MTC."

"C’est un véritable honneur de se battre constamment en tête du classement de Formule 1, et cela n’est possible que grâce à chaque membre de l’équipe."

"Il nous reste encore un quart de la saison à disputer, ce qui nous rappelle gentiment qu’il y a encore beaucoup de courses à venir. J’ai hâte de voir ce qui nous attend et ce que nous pourrons accomplir lors des six dernières manches de la saison."

C’est Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren, qui a conclu : "c’est remarquable de célébrer notre deuxième titre de champion des constructeurs en deux ans. Décrocher le titre 2025 à six courses de la fin est incroyable."

"Ce résultat incroyable pour toute l’équipe est un moment spécial, un moment que nous pouvons évoquer avec une immense fierté et une immense reconnaissance en tant que champions du monde consécutifs."

"Merci à Lando et Oscar. Et merci à nos familles, à nos proches et à nos amis qui partagent avec nous le sacrifice et l’intensité de la compétition en Formule 1. Merci à nos collègues de chez Mercedes HPP, à nos partenaires techniques et commerciaux, et à nos fantastiques fans. Nous avons remporté ce succès ensemble, et cela ne fera qu’alimenter notre soif de poursuivre sur cette lancée."

"Il reste six manches ; cependant, nous devons rester concentrés et préparés, car notre plus grand défi reste à venir avec le changement de réglementation en 2026. Ce défi sera comme l’ascension de l’Everest, et nous le relèverons ensemble. Chaque minute compte et, en tant qu’équipe, nous veillerons à continuer à travailler dur pour poursuivre notre parcours en tant que champions du monde."

Un discours sans référence non plus à la lutte de plus en plus tendue entre ses pilotes pour le titre !