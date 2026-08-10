Wolff admet que la maturité d’Antonelli est ’une surprise’ cette année

Toto Wolff a exprimé sa surprise face à la rapidité avec laquelle Kimi Antonelli a mûri en tant que pilote et s’est imposé comme un prétendant au titre. Le patron de Mercedes F1 a vu son équipe remporter huit courses en début de saison, dont six grâce au jeune Italien, qui ne dispute pourtnat que sa deuxième saison au plus haut niveau. La première avait été marquée par une baisse de performance due à des difficultés qu’il peinait à maîtriser.

Cependant, la forme d’Antonelli cette année a fait de lui le grand favori pour le titre alors que la seconde moitié de la saison approche, au grand étonnement de Wolff, qui n’avait pas imaginé qu’il serait si fort.

"Pourquoi il en est ainsi, je n’en ai aucune idée" a déclaré Wolff. "Au cours de ces quelques mois, c’est un jeune homme différent qui s’est présenté. Pendant les essais du Grand Prix de Hongrie, il n’arrivait pas à boucler un tour avec le pneu tendre."

"Et ce qu’il a dit, plutôt que ce que n’importe quel très jeune gamin dirait du genre ’j’en fais un autre’, il a dit ’je rentre aux stands. Faisons les longs relais’. Il n’avait pas besoin d’afficher un chrono au tableau."

"Il a eu le retour d’information ’nous perdons un dixième et demi au virage 4 parce que tu lèves le pied’. Et il a dit ’c’est bon, demain ça viendra’."

Interrogé sur les progrès d’Antonelli, Wolff a reconnu que son pilote a dépassé toutes les attentes : "Tout l’ensemble est une surprise. C’est ce que j’ai vu de mieux chez un jeune pilote en termes de processus de croissance allant aussi vite."

Wolff s’est également confié sur son fils Jack, qui fait du karting en Italie et qui a participé récemment à l’IAME Karting Series, une épreuve à laquelle son père a assisté.

"C’est ici que tout commence. La Formule 1, c’est fondamentalement cela sous stéroïdes. C’est le même genre de course et regarder les enfants est juste une super expérience."

Au cours d’une interview conjointe lors de l’événement, le jeune Jack a reconnu subir la pression maintenant qu’il est en tête du championnat, et son père a expliqué que gérer la psychologie de très jeunes pilotes est crucial.

"Il est important de trouver le bon équilibre parce qu’évidemment, en tant que parent, vous êtes émotionnellement impliqué et c’est tout à fait normal. Mais il a neuf ans, il y a tellement de petits enfants et il faut trouver le bon équilibre, et nous essayons."

"Parfois, nous nous trompons. Vous avez des moments difficiles et il a eu quelques moments difficiles aujourd’hui, et au final tout se met en place, et chaque petit échec est un apprentissage pour l’avenir."

Interrogé sur le conseil qu’il donnerait à d’autres parents d’enfants voulant faire du karting puis du sport automobile, l’Autrichien assure qu’il ne faut pas être trop exigeant quant à leur progression : "Donnez-leur simplement du temps. Ils sont si petits, laissez-les profiter du karting, et c’est le plus important."