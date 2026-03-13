Tensions autour du moteur Mercedes : Wolff répond aux critiques de ses clientes McLaren et Williams F1

Lors du week-end du Grand Prix de Chine de Formule 1, la domination de Mercedes F1 continue d’alimenter les discussions dans le paddock... y compris chez deux de ses équipes clientes.

McLaren et Williams s’interrogent depuis Melbourne sur l’exploitation du nouveau moteur Mercedes mais le directeur de l’écurie, Toto Wolff, a tenu à répondre et fermer la mauvaise presse dans les médias portée en partie par Andrea Stella et James Vowles ! Alpine, de son côté, avait jugé qu’un peu plus d’informations serait appréciable, tout en écartant l’idée que le moteur soit responsable de ses performances actuelles plus modestes.

Après les commentaires de Stella et de Vowles, qui suggéraient que Mercedes parvenait à extraire davantage de performance de son groupe propulseur que ses clients, Wolff a tenu à relativiser la situation.

Wolff estime que la différence provient surtout des choix techniques propres à chaque équipe et non d’un manque d’informations partagées.

Après la séance de qualification sprint du jour, Wolff s’est montré très satisfait de la performance globale de la monoplace.

"Je suis vraiment heureux. L’intégration entre le groupe propulseur et le châssis fonctionne bien. Comme je l’ai dit, ce qui me plaît vraiment, c’est la façon dont la voiture se conduit : la plupart du temps au tour que nous gagnons se situe dans les virages."

Un point intéressant alors même que les équipes clientes semblent encore chercher des réponses concernant l’exploitation du groupe propulseur.

Interrogé sur le temps qu’il faudrait aux équipes clientes pour atteindre le même niveau d’intégration que Mercedes, Wolff a expliqué que les différences de philosophie technique pouvaient aussi jouer un rôle.

"Chacun a aussi un concept différent," a-t-il expliqué.

"Avec McLaren, sans entrer dans les détails, ils ont pris certaines décisions qui sont très différentes des nôtres lorsqu’il s’agit, par exemple, des rapports de boîte de vitesses. Cela peut être bon... ou mauvais."

Selon lui, ces écarts sont logiques dans un contexte de nouvelle réglementation.

"C’est une F1 totalement nouvelle. Ce sont les équipes d’usine qui ont une petite avance, mais ce n’est qu’une question de temps, parce que vous voyez ce que les autres font. Vous avez exactement le même matériel, vous avez exactement le même logiciel."

"Dans ce cas, tout dépend de la manière dont vous simulez tout cela au mieux. Et je n’ai aucun doute sur le fait que McLaren est une structure redoutable : ils ne mettront pas longtemps avant de se battre à l’avant."

Une réunion pour apaiser les tensions

Wolff insiste également sur le fait que "Mercedes respecte pleinement ses obligations vis-à-vis de ses équipes clientes en matière de partage d’informations et de données."

Selon lui, l’avantage actuel de l’écurie d’usine provient avant tout de la performance globale de la voiture, et non de la seule gestion du moteur.

Le mécontentement a toutefois déplu au point que Wolff a organisé cette semaine à Shanghai une réunion destinée à clarifier la situation avec ses clientes. L’objectif était non seulement de répondre aux inquiétudes de ses équipes clientes, mais aussi de calmer les prises de parole publiques sur le sujet.

"Au final, chacun essaie naturellement de trouver un avantage pour lui-même," a expliqué Wolff.

"Certains le font un peu plus en coulisses, d’autres via les médias. Mais nous en avons reparlé avec les équipes clientes."

"Il est parfaitement clair que personne ne voulait accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Nous essayons simplement de gérer cela dans le cadre du règlement."

Le patron de Mercedes estime d’ailleurs que les écarts se resserrent déjà.

"Vous pouvez voir qu’aujourd’hui ils sont de nouveau beaucoup plus proches. Pierre Gasly a probablement signé la meilleure performance dans les lignes droites. Ils apprennent donc, et vite !"