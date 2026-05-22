Russell bat Antonelli et les pilotes McLaren F1 pour la pole du Sprint au Canada

C’est déjà l’heure d’une séance qualificative à Montréal, où se tient le Grand Prix du Canada de F1 ce week-end. Le Circuit Gilles Villeneuve va être en effet le théâtre des Qualifications Sprint, qui détermineront la grille de départ de la petite course qui se déroulera ce samedi, à 18h heure française. Un premier verdict du chrono qui tombe après une heure de roulage, et qui va donc réserver aux équipes et aux pilotes un important défi dans le but d’aller chercher un bon résultat.

La séance qualificative se tient elle aussi en trois parties, mais elles sont plus courtes et les pilotes vont utiliser les pneus mediums dans les deux premières parties, et les gommes tendres dans la dernière, qui réunira le top 10 de la séance.

Les Mercedes ont encore semblé solides en ce début de week-end grâce aux évolutions, tandis que les trois autres top teams sont proches. Derrière dans le peloton, la hiérarchie est clairement illisible, plusieurs pilotes étant assez éloignés de leur équipier.

22h04 : Charles Leclerc a reçu une sanction pour un gros excès de vitesse, alors que Ferrari semblait en retrait face à Mercedes mais dans le rythme de McLaren lors des essais libres.

22h10 : Esteban Ocon a quant à lui été innocenté par les commissaires malgré une sortie des stands sous régime de drapeau rouge.

22h16 : Liam Lawson pourrait rater la Qualification Sprint car les dégâts sur sa voiture pourraient ne pas être réparés à temps, après qu’il a subi un problème de direction assistée. De plus, le système de désengagement de l’embrayage n’a pas fonctionné, ce qui complique la remise en état de la monoplace.

22h19 : La partie entre McLaren F1 et Red Bull autour de Gianpiero Lambiase n’est pas terminée. Et se jouait même en direct lors de la conférence de presse ! Mekies n’a pas hésité à dire devant Stella que son ingénieur de course lui piquerait bien sa place !

22h21 : Alex Albon ne participera pas à la Qualification Sprint après son accident causé par le choc avec une marmotte en essais libres. Williams a dû changer le moteur et la boîte de vitesses sur sa FW48.

22h26 : Mercedes a encore dû calmer des rumeurs au sujet du possible recrutement de Max Verstappen, après que son père Jos a été vu en train de discuter avec Toto Wolff dans l’hospitalité de l’équipe de Brackley.

22h29 : Lawson ne sera pas présent, comme le craignait Racing Bulls. Il y aura donc seulement 20 voitures au départ de cette Qualification Sprint.

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

22h33 : Lewis Hamilton signe le premier chrono en 1’15"459, alors que Charles Leclerc s’élance.

22h35 : Leclerc fait mieux en 1’15"006, et George Russell est encore plus rapide en 1’14"772. Lando Norris se place deuxième à un dixième.

22h36 : Verstappen s’empare de la première place en 1’14"476, et Oscar Piastri se positionne troisième entre Russell et Norris.

22h37 : Andrea Kimi Antonelli va bien plus vite en 1’14"010. Sergio Pérez en terine avec le 16e et dernier temps. Arvid Lindblad s’intercale entre les Ferrari, et Isack Hadjar juste derrière.

22h38 : Fernando Alonso est encore dixième provisoirement, ce qui est surprenant. Et Hamilton améliore en 1’13"922 ! Il est en tête. Russell allait améliorer mais il se rate à la chicane. Norris améliore et se place troisième.

22h39 : Linbdlad améliore et prend la cinquième place. Verstappen grimpe d’une place et prend la troisième position. Gabriel Bortoleto remonte au 12e rang, et Nico Hülkenberg prend la dixième position. Hadjar grimpe au sixième rang et Piastri au septième.

22h40 : Franco Colapinto se positionne dixième, et Pérez ne fait pas mieux que 17e, toujours dans la zone d’élimination. Hamilton continue à améliorer en 1’13"889.

22h41 : Le drapeau rouge est agité car Alonso est dans le mur ! L’Espagnol était 14e et semblait en mesure pour la première fois de passer en SQ2. Il reste 1mn46, et il se pourrait qu’il n’y ait pas d’améliorations, mais sa séance est finie car son AMR26 est abîmée au niveau du train avant.

22h46 : Gasly fait pour l’instant partie des éliminés, et il semble compliqué d’imaginer que tous les pilotes pourront faire un tour rapide, compte tenu du temps de préparation. Mais la direction de course semble décidée à relancer la séance.

22h50 : Les réparations sont en train de se terminer sur la barrière TecPro qu’Alonso a percutée.

22h53 : Alonso explique sa sortie de piste et tacle au passage son équipe et surtout sa monoplace : "J’ai bloqué les roues avant, j’étais un passager après ça, et on ne peut rien éviter ici au Canada, j’étais trop à la limite.Nous sommes très loin, nous n’avons pas de rythme et nous attaquons. Je crois que j’étais 14e, c’est environ six places de mieux que là où nous devrions être."

22h55 : La piste devrait être prête d’ici 5 minutes pour une reprise de la séance.

22h56 : La reprise se fera à 22h59, et Carlos Sainz est le premier à sortir devant Lance Stroll et Hamilton, puis Oliver Bearman et Esteban Ocon.

22h58 : Hülkenberg s’inquiète que ce soit "serré" en piste pour ce tour de préparation où les ilotes vont devoir sacrifier les conditions idéales nécessaires pour les pneus et la batterie.

22h59 : C’est reparti !

23h01 : Sainz est passé sur la ligne, Stroll aussi, Hamilton de justesse, mais pas les Haas. Ce qui veut dire que Pérez, Gasly, Bottas et Albon seront éliminés. La question sera donc Stroll, qui pourrait éliminer Bearman.

23h03 : Sainz rate son tour, Stroll rentre directement alors qu’il était en tête !

Les éliminés sont Pérez, Stroll, Gasly, Bottas alors qu’Albon et Lawson n’ont pas roulé.

23h04 : Gasly a dépassé une file de voitures par la gauche en parallèle de la voie de sortie des stands, et il n’est pas certain que les commissaires apprécient.

23h06 : La séance va reprendre à 23h08.

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

23h08 : Les pilotes Mercedes sont les premiers à quitter les stands.

23h12 : Norris est le premier à faire un tour chrono en 1’13"957, et Lindblad est à quatre dixièmes.

23h13 : Hamilton en termine en 1’13"637, le meilleur temps jusqu’ici ! Les Mercedes en terminent de leur tour après deux boucles de préparation. Russell se place en tête en 1’13"466, et Antonelli ne fait pas mieux, à 0"085 de son équipier !

23h14 : Leclerc ne fait pas mieux que cinquième.

23h15 : Piastri se positionne quatrième juste devant Norris. Hadjar a pris le huitième temps, juste derrière Lindblad et devant Bortoleto et Ocon.

23h16 : Sainz rentre tout juste dans le top 10, et Hadjar ne fait pas mieux que huitième. Verstappen voit son seul tour effectué se faire annuler, et il a trois minutes pour faire un chrono. Hülkenberg ne fait pas mieux que quatrième.

23h17 : Verstappen ne fait pas mieux que neuvième, derrière Hadjar ! Hamilton prend le meilleur chrono en 1’13"465, pour un millième de seconde devant Russell ! Leclerc se place quatrième.

23h18 : Russell frappe fort en 1’13"026 et se replace largement en tête. Verstappen semble menacé, mais il a une demi-seconde d’avance sur le dixième, Sainz. Et Bortoleto dépasse l’Espagnol. Verstappen rentre au stand.

23h19 : Hülkenberg prend la dixième place, et Colapinto se positionne 12e. Ocon ne fait pas mieux que 14e, et Bearman n’améliore pas en 15e position.

23h20 : Sainz en termine avec une amélioration et il se place dixième, repoussant Hülkenberg à la 11e place, une position qu’il a occupée lors de plus de la moitié des séances qualificatives cette saison.

Les éliminés sont Hülkenberg, Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman et Alonso.

23h22 : A noter qu’Antonelli a fait un passage par l’herbe en fin de SQ2, sans gravité.

23h23 : En Q3, on va donc retrouver les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux McLaren, les deux Red Bull, Lindblad et Sainz.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

23h29 : Avec seulement huit minutes, il n’est pas possible de faire deux tours rapides. Russell, et surement Antonelli quand il sortira, va faire deux tours de préparation.

23h30 : Hamilton et Sainz se sont ratés au début de leur tour mais auront le temps de lancer une nouvelle tentative.

23h31 : Hamilton en termine en 1’13"411, et Hadjar ne fait pas mieux que 1’13"6. Verstappen s’intercale entre les deux hommes, et Sainz est nettement derrière.

23h32 : Norris ne fait pas mieux que quatrième après une grosse erreur au premier virage, et il est même battu par Lindblad ! Russell prend la pole provisoire en 1’13"194, et Piastri ne fait pas mieux que cinquième. Leclerc est sixième, et Antonelli est troisième !

23h33 : Hamilton est reparti pour un tour mais il échoue quand même à un dixième de Russell. Verstappen est en progression mais reste quatrième.

23h34 : Norris remonte en deuxième place ! Lindblad améliore aussi mais reste huitième, et Russell améliore en 1’12"965 ! Piastri progresse à son tour et prend le troisième chrono ! Leclerc progresse en cinquième position, et Antonelli prend le deuxième chrono devant Norris !

Russell sera en pole du Sprint, comme il l’était des courses ces deux dernières années. Antonelli est à ses côtés. Les deux Mercedes devanceront les deux McLaren de Norris et Piastri, puis les deux Ferrari de Hamilton et Leclerc.

La grille sera bien rangée puisque les deux Red Bull de Verstappen et Hadjar suivront, devant Lindblad et Sainz, qui complèteront le top 10.