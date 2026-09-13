Russell assure n’avoir ’aucune chance’ de titre après sa cinquième place au GP d’Espagne

George Russell a terminé cinquième du Grand Prix d’Espagne après s’être élancé sixième sur la grille, et le pilote Mercedes F1 a clairement payé sa mauvaise qualification sur le Madring. Englué dans le groupe de poursuivants au début de la course, il a pris trop de retard pour espérer remonter sur les pilotes de tête, et un deuxième arrêt pour tenter de ne pas perdre face à Lando Norris l’a définitivement décroché des leaders.

Il reste néanmoins philosophe quant à cette décision, car il pense que rien ne lui aurait permis de finir à une meilleure position, alors que l’absence de chances de dépassement l’a grandement désavantagé au fil de la course.

"Sur le moment je me posais la question, le pneu dur était le meilleur pour moi, peut-être que j’aurais pu rester en piste, peut-être qu’il fallait ne pas s’arrêter pour les durs à la fin, mais tout ce que j’ai fait m’aurait ramené à la même position. On ne peut pas dépasser sur ce circuit, c’est dommage" a déclaré Russell.

Le pilote britannique veut continuer à faire le meilleur travail possible, mais il assure à nouveau que le titre mondial n’est pas à sa portée pour le moment, et qu’il préfère se concentrer simplement sur de meilleurs résultats.

"Je vais continuer à tout donner, les dernières courses étaient meilleures même si le résultat n’était pas très bon aujourd’hui, mais ça arrive souvent cette saison. Je me concentre sur la performance, je continue à aider l’équipe."

"Et on est dans une bonne position au championnat constructeurs même si de manière réaliste je n’ai aucune chance au classement des pilotes. Et d’un côté, ça me permet de me concentrer sur chaque course quand elles viennent et sur le fait d’avoir de bons résultats."