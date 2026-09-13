Leclerc n’a ’pas de regret’ de rater le podium à cause de sa stratégie

Charles Leclerc a terminé au pied du podium au Grand Prix d’Espagne, avec une quatrième place qui a été grandement conditionnée par sa stratégie pneumatiques. Ferrari n’avait plus de pneus mediums neufs au départ, et l’équipe a donc envoyé Lewis Hamilton en gommes tendres et le Monégasque en durs, avec l’espoir de couvrir toutes les possibilités stratégiques qui allaient se poser devant les deux pilotes.

Malheureusement, Hamilton a abandonné et la sortie de la voiture de sécurité virtuelle est allée contre la stratégie de Leclerc, qui a dû rester en piste avec ses gommes dures, et a donc tenu en espérant un rebondissement de dernière minute.

"En commençant avec les pneus durs, on prenait un peu un risque car c’était difficile de les mettre en température. Mais le rythme était bons, ce sont des pneus qui ne se dégradent pas beaucoup" a expliqué Leclerc.

"On a attendu une voiture de sécurité qui n’est jamais arrivée en fin de course mais c’est la meilleure chose que l’on pouvait faire en partant de là où on partait, donc on n’a pas de regrets."

Le pilote de la Scuderia a donc terminé derrière un pilote de chacune des autres équipes de pointe sur le Madring, mais Leclerc réfute d’être la quatrième force de la grille. Il rappelle notamment qu’à cause de son accident de Monza, il n’avait pas le moteur évolué dans sa voiture.

"Honnêtement je ne pense pas, on avait un peu plus de potentiel en qualifications hier, mais j’avais un moteur un peu plus vieux et je perdais un peu en performance. Donc je pense que la voiture était bonne aujourd’hui, et ce week-end en général."

"Mais c’est comme ça, je ne peux que m’en prendre à moi-même. On va essayer de rebondir dans les prochaines courses, mais c’est super serré donc ceux qui ont le meilleur package passent devant, ça a été le cas pour Red Bull, McLaren et Mercedes, et on essaiera que ce soit nous la prochaine fois."