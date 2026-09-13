Lawson a vécu une course ’difficile’ et pense que sa qualification lui a ’coûté’ un bon résultat

Liam Lawson a franchi la ligne d’arrivée du Grand Prix d’Espagne en sixième place, après avoir pris le départ en huitième position, et le pilote Red Bull pense avoir fait le maximum ce dimanche pour aller chercher un bon résultat. Selon lui, c’est sa qualification qui lui a coûté cher en le repoussant en quatrième ligne, et sa stratégie avec un départ en pneus durs n’a pas été aidée par la voiture de sécurité virtuelle.

Le Néo-Zélandais reconnait qu’il a connu un dimanche compliqué, et alors qu’il pensait avoir fait le plus important en passant Franco Colapinto, la stratégie a tourné à l’avantage de son rival, devant qui il a quand même terminé.

"C’était très difficile, difficile de dépasser, on partait en pneus durs et la voiture de sécurité ne nous a pas aidés. J’ai fait un dépassement risqué sur Franco assez tôt, et je pensais que ce serait important pour notre course" a déclaré Lawson.

"Mais la VSC est arrivée et il s’est arrêté. Ca n’a pas fait une grande différence, c’était amusant à faire, mais ce circuit est très difficile. C’était une course très difficile."

Interrogé sur le défi physique que représente le Madring, Lawson reconnait qu’il y avait quelques points difficiles à gérer en termes de condition, en plus de la chaleur.

"Il fait chaud, on va très vite donc on n’a pas vraiment le temps de respirer, et le virage incliné est très difficile pour le cou. Mais c’est juste de la grande vitesse, donc c’était une course physique."

Comparant la Red Bull RB22 à la Racing Bulls VCARB 03, il admet qu’il est difficile de passer de l’une à l’autre et qu’il faut s’adapter aux points forts de chaque voiture. En attendant de savoir si Isack Hadjar sera remis pour Bakou, il révèle qu’il va encore se préparer avec les deux voitures.

"C’est intéressant car elles ont de bonnes choses positives toutes les deux et si on les met bout à bout on a une voiture excellente. Elles sont très différentes et ont chacune leurs forces."

"Je suis bien plus à l’aise maintenant, hier la qualification était décevante, j’avais bien commencé et je me battais pour un bon résultat et la Q3 nous a échappé. C’est ce qui nous a coûté notre course."

"J’essaie de maximiser chaque week-end, il se passe beaucoup de choses et je savais qu’l y aurait des choses compliquées avec cette voiture. Ca va encore être une période chargée car je vais surement me préparer avec les deux voitures. J’aurais aimé marquer à Monza mais ça a été trois bons week-ends."