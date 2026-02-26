Russell accuse le clan Verstappen, Doohan traumatisé par des menaces de mort

La dernière saison de Drive to Survive n’a pas seulement ravivé les tensions internes chez Red Bull. Elle a aussi mis en lumière la face la plus sombre de la Formule 1 moderne. Entre jeux de pouvoir au sommet et pression extrême subie par les jeunes pilotes, plusieurs témoignages ont marqué les esprits.

Pilote Mercedes, George Russell s’est montré particulièrement incisif concernant le départ de Christian Horner de Red Bull Racing. Dans la série Netflix, dont la nouvelle saison sort demain, le Britannique suggère que le clan Verstappen aurait exercé une influence décisive en coulisses.

"Les Verstappen ont clairement beaucoup de pouvoir au sein de cette équipe," affirme Russell.

"Ils aiment beaucoup manipuler les situations."

Le pilote Mercedes va plus loin, insinuant une stratégie délibérée visant à écarter Horner.

"Pour une raison ou une autre, ils n’aiment pas Horner et ils essaient de le faire partir. Je me demande si tout cela n’est pas une sorte de jeu destiné à mettre la pression sur Red Bull, pour qu’il ne reste que si Christian s’en va."

Ces propos ravivent les spéculations de longue date selon lesquelles l’avenir de Max Verstappen et la position de Horner auraient été étroitement liés lors de la période de turbulences internes ayant conduit à l’éviction du patron historique de l’écurie.

Christian Horner, justement, rejette fermement cette version des faits dans le même épisode. S’il reconnaît des relations compliquées avec le clan Verstappen, il écarte toute responsabilité directe du quadruple champion du monde.

"Le père de Max n’a jamais été mon plus grand fan. Il s’est souvent exprimé contre moi. Je ne pense pas que les Verstappen soient responsables."

Selon Horner, la décision trouve plutôt son origine au sommet du groupe Red Bull, dans un contexte profondément modifié depuis la disparition de Dietrich Mateschitz.

"C’était une décision prise par Oliver Mintzlaff," explique-t-il, faisant référence au dirigeant de Red Bull GmbH, "avec Helmut qui conseillait en coulisses. Je pense que certaines choses ont changé au sein de l’organisation. Après la mort de Dietrich, certains ont probablement estimé que j’avais trop de pouvoir."

Horner insiste sur cette recomposition interne : "Le fondateur est décédé, et après la mort de Dietrich, j’ai sans doute été perçu comme ayant trop de pouvoir."

Toujours dans cette nouvelle saison de Drive to Survive, un autre témoignage a profondément choqué : celui de Jack Doohan. L’Australien révèle avoir reçu de graves menaces de mort lors de son passage éclair et tourmenté chez Alpine, au point de nécessiter une protection armée lors du Grand Prix de Miami.

"J’ai reçu de sérieuses menaces de mort pour ce Grand Prix, disant qu’ils allaient me tuer ici si je n’étais pas sorti de la voiture," confie Doohan dans la série.

Le contenu des messages dépasse largement le cadre du harcèlement en ligne habituel.

"J’ai reçu six ou sept emails disant que si j’étais encore dans la voiture à Miami, on me couperait tous les membres," révèle-t-il.

La situation devient alors critique, obligeant Doohan à être escorté par la police et entouré de gardes armés durant tout le week-end floridien.

"Le mercredi, j’étais là avec ma copine et mon préparateur physique, et j’avais trois hommes armés autour de moi. J’ai dû appeler mon escorte policière pour reprendre le contrôle de la situation," raconte-t-il.

Déjà fragilisé après avoir remplacé Esteban Ocon lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2024, Doohan abordait la nouvelle saison dans une position précaire. L’arrivée hivernale de Franco Colapinto et le manque d’enthousiasme de Flavio Briatore à son égard n’ont fait qu’accentuer la pression.

Ses débuts comme titulaire tournent rapidement au cauchemar : aucun point marqué lors des six premières manches, un accident à domicile en Australie dans des conditions piégeuses, puis une autre sortie de piste à Suzuka après avoir tenté de passer le premier virage à fond avec le DRS ouvert. En qualifications, il ne devance Pierre Gasly que deux fois en huit séances, accusant souvent plus de six dixièmes de retard.

Alpine le remplace avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne, le reléguant au rôle de réserviste, avant une séparation à l’amiable actée en janvier.

L’impact psychologique de cette période est évident dans les mots du pilote.

"Je n’ai pas pu profiter du fait d’être pilote de Formule 1, quelque chose dont j’ai rêvé pendant si longtemps. Donc oui, c’est vraiment dur," confie-t-il.

Jack Doohan a depuis rebondi en rejoignant Haas comme pilote de réserve pour 2026, épaulant Oliver Bearman et Esteban Ocon, avec l’espoir de reconstruire sa carrière après cette expérience traumatisante.