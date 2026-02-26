Après des années de polémiques, la F1 mise sur l’IA pour en finir avec les limites de piste

La Formule 1 s’apprête à franchir une nouvelle étape technologique dans la gestion sportive de ses Grands Prix. À partir de cette saison 2026, la discipline reine du sport automobile introduira un système assisté par intelligence artificielle destiné à mettre fin à l’éternelle polémique des limites de piste.

Selon la FIA, cette technologie semi-automatisée, baptisée ECAT (Every Car All Turns) en interne, sera intégrée aux logiciels de direction de course déjà utilisés. Son objectif : détecter automatiquement les dépassements des limites du circuit, un sujet devenu l’un des points les plus sensibles de l’arbitrage en Formule 1 ces dernières saisons.

Concrètement, le système s’appuiera sur une combinaison de vision par ordinateur et de données de tours découpées en micro-secteurs. La position de chaque voiture sera comparée à un modèle de référence du tracé, permettant de signaler automatiquement les infractions potentielles pour examen. Selon les informations disponibles, jusqu’à 95 % des cas seraient filtrés par le logiciel avant même d’arriver sur le bureau de la direction de course.

Responsable de la stratégie des systèmes d’information pour les monoplaces à la FIA, Chris Bentley a détaillé le fonctionnement de cette nouvelle plateforme, articulée autour d’un contrôleur centralisé de caméras.

"Le nouveau système nous permettra de définir toutes les distances à partir d’un point unique et de distribuer les calculs nécessaires," explique Bentley.

"Nous pourrons faire fonctionner le logiciel de vision par ordinateur sur n’importe quelle machine du réseau, lui envoyer la portion de vidéo à traiter et en recevoir les résultats. Cela nous permettra de traiter toujours plus de données."

Si les commissaires conserveront la décision finale, la FIA espère grâce à cet outil améliorer la cohérence des décisions et fournir aux équipes des preuves visuelles plus claires, réduisant ainsi les zones d’interprétation et les frustrations récurrentes.

Cette annonce s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation technologique qui touche la Formule 1 comme l’ensemble du monde du sport. L’intelligence artificielle est désormais omniprésente, qu’il s’agisse de stratégie, de simulation ou d’analyse de données. Plusieurs écuries engagées en 2026 ont d’ailleurs noué des partenariats spécifiquement orientés vers l’IA, illustrant l’évolution numérique rapide du paddock.

Un hasard de calendrier a également mis ce sujet en lumière à un moment où Lewis Hamilton, dont le casque affiche le sponsoring de la société d’IA Perplexity, a invité les professionnels à rester attentifs aux évolutions technologiques.

"La technologie et l’IA sont en train de transformer nos industries," a écrit Hamilton sur LinkedIn à l’approche de l’ouverture de la saison à Melbourne.

"Le leadership peut dépendre de la rapidité avec laquelle on s’adapte aux changements et de notre volonté d’évoluer."

Avec ce nouveau système, la Formule 1 espère tourner une page délicate de son arbitrage tout en confirmant son rôle de laboratoire technologique à ciel ouvert.