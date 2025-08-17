Rosberg raconte ’la thérapie de choc’ face à l’ambiance ’toxique’ chez Mercedes F1

La saison 2016 a été très intense chez Mercedes F1, avec une lutte entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui a mené à plusieurs accrochages et à de fortes tensions en interne. Le champion du monde de cette année-là révèle que Toto Wolff, leur directeur, a pris des décisions radicales pour calmer le jeu et limiter le clivage entre les deux côtés du garage.

"Il y a d’abord les pilotes, puis les mécaniciens, les ingénieurs, et c’est là que ça devient vraiment problématique dans l’équipe. Donc à notre époque, début 2016, c’était tellement toxique que même quand quelque chose ne fonctionnait pas sur ma voiture, mes mécaniciens ne le disaient parfois pas vraiment à l’autre côté" a déclaré Rosberg.

"Alors ce que Toto a fait, c’est que du jour au lendemain, il a échangé les mécaniciens, et les mécaniciens sont mes amis, ma famille, et soudain ils étaient sur la voiture de Lewis, et les mécaniciens de Lewis de mon côté étaient en quelque sorte mes ennemis. C’était comme une thérapie de choc, et cela a fonctionné de manière étonnante."

Rosberg regrette que lui et Hamilton n’aient jamais échangé de manière transparente et directe au sujet de leurs tensions : "La relation avec Lewis a commencé à être difficile, étape par étape. Il s’agissait de petites étapes qui n’ont fait qu’empirer jusqu’à ce que la situation devienne incontrôlable."

"Les moments les plus difficiles ont été les accidents et les accrochages. Qui était en tort, qui prenait la responsabilité ? C’était incroyablement intense à ce moment-là, dans le feu de l’action, en sortant de la voiture. C’était vraiment très dur. Lewis et moi n’avons jamais vraiment pris le temps d’avoir une conversation ouverte à ce sujet."