Coulthard raconte l’offre colossale de Dennis pour abandonner son design de casque

David Coulthard a traversé toute sa carrière avec le même design de casque, facilement reconnaissable puisqu’il était bleu marine avec une croix blanche. Une référence à son pays, l’Ecosse, qu’il était le seul à porter en F1, et que l’on pouvait voir aussi en CART et IndyCar avec Dario Franchitti.

Chez McLaren, Coulthard ajouta une bande blanche faisant le tour du casque pour y poser le nom du sponsor - ou son prénom quand le commanditaire cigarettier était interdit - tandis que chez Red Bull, il intégra simplement le logo au taureau sur les flancs de son heaume.

Mais s’il avait été davantage attiré par l’argent, il aurait pu facilement changer de dessin de casque, puisqu’il révèle que son patron chez McLaren à l’époque, Ron Dennis, lui a proposé un million pour prendre les couleurs de l’équipe. Une offre similaire a été faite à son équipier Mika Häkkinen, et accueillie de la même manière.

"Il fut un temps où Ron Dennis nous a proposé, à Mika et moi, un million de dollars chacun en plus de notre contrat pour acquérir les droits sur le design de nos casques" a déclaré Coulthard. "Il voulait que le look McLaren soit le même pour les deux pilotes. J’ai refusé de mon côté, car j’avais toujours couru avec le drapeau écossais, et Mika a également refusé."

"Je pense que Ron traversait une phase où il ne comprenait pas vraiment pourquoi nous y accordions autant d’importance, et il pensait qu’un million de dollars suffirait à nous faire changer d’avis. Mais il ne comprenait pas l’importance du casque personnel."

Interrogé sur cette offre refusée, il confirme que l’objectif était de faire adopter les couleurs des sponsors du team aux pilotes : "Ron voulait créer une sorte d’uniformité pour l’équipe. Mika Hakkinen était mon coéquipier et, individuellement, il a eu cette conversation avec nous."

Selon Coulthard, Dennis était un businessman qui ne comprenait pas leur point de vue : "C’était un directeur et propriétaire d’écurie incroyable, mais il n’avait jamais été pilote. Il ne pouvait probablement comprendre cela que si quelqu’un avait proposé une somme d’argent pour changer le logo."

Fait amusant, la seule course que Coulthard a disputée sans ses couleurs nationales était le Grand Prix de Monaco 1996, lors duquel il a dû utiliser le casque de Michael Schumacher à cause d’un dysfonctionnement du sien, les deux hommes partageant le même fournisseur et les mêmes sponsors.