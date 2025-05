Rosberg pense également qu’Hamilton se fait rattraper par son âge

Nico Rosberg s’est rangé du côté de Nick Heidfeld, qui a suggéré que Lewis Hamilton ressentait peut-être les effets de son âge, ses performances chez Ferrari continuant d’être inférieures aux attentes cette année.

Si le quadragénaire a récemment progressé en enchaînant deux top 5 consécutifs, il a tout de même terminé à 48 secondes de Leclerc, deuxième, à Monaco le week-end dernier.

Pour Rosberg, champion de F1 2016, la forme de son ancien équipier chez Ferrari n’est pas différente de celle de sa dernière année chez Mercedes, où il avait été éclipsé par George Russell.

"C’est un peu la continuité de la forme de l’année dernière, où il y avait déjà un léger creux de vague, mais où George avait l’avantage, le battait chez Mercedes et terminait également en tête du classement."

" Il y a juste quelques petits manques ici et là, surtout en vitesse maximale en qualifications. Nous savons que Charles est un excellent pilote de qualification, donc Lewis doit trouver un peu plus de rythme."

Rosberg a passé quatre saisons comme coéquipier d’Hamilton chez Mercedes, de 2013 à 2016. C’est à cette période qu’Hamilton a commencé à s’imposer en F1, et sa défaite face à Rosberg en 2016 l’a encouragé à poursuivre sur sa lancée, devenant ainsi le pilote le plus titré de l’histoire de la F1.

Cependant, Rosberg a déclaré que tous les pilotes commencent à perdre de la vitesse à un moment donné, et au vu des récents déboires d’Hamilton, il se demande si le Britannique n’a pas dépassé son apogée.

"Même s’il est le meilleur de tous les temps, à un moment donné, on va ralentir un peu, et c’est lié à l’âge."

"Et à 40 ans, ça arrive plus tôt que tard. La question est donc de savoir si cet âge est arrivé, où l’on commence à ralentir un peu."

"Même un dixième de seconde peut faire une énorme différence dans ce sport, surtout face à l’un des plus grands de la nouvelle génération, comme Charles Leclerc, considéré comme l’un des meilleurs en qualif."

Si Rosberg a critiqué le rythme d’Hamilton, il a également fait l’éloge de Max Verstappen, qu’il classe désormais parmi les plus grands pilotes de l’histoire de la F1.

L’Allemand estime que les résultats du pilote Red Bull face à une McLaren supérieure cette année témoignent de son talent et de ses capacités au volant.

"Je dis depuis un moment qu’il s’est hissé dans le top cinq des plus grands pilotes de tous les temps en F1, aux côtés de Lewis, [Michael] Schumacher, [Ayrton] Senna et [Juan Manuel] Fangio, et il le démontre encore cette année, car cette voiture n’a pas été performante du tout et il est toujours en course pour le championnat et remporte des victoires face à cette McLaren."

"Verstappen a fait un travail phénoménal jusqu’à présent."