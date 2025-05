L’âge commence à ralentir Hamilton, ’même si certains n’aiment pas l’entendre’

L’âge se reflète clairement dans les performances en piste de Lewis Hamilton, selon l’ancien pilote de Formule 1 Nick Heidfeld.

Après une défaite de justesse – et aux yeux de beaucoup, injuste – face à Max Verstappen au championnat du monde 2021, les résultats et le rythme d’Hamilton stagnent.

Le septuple champion du monde admet volontiers ne pas avoir apprécié l’ère de l’effet de sol post-2021 et n’a pas non plus hâte de découvrir les voitures radicalement différentes de 2026.

"Personnellement, je ne pense pas que cela aille dans le bon sens. Nous allons moins vite, les voitures sont plus lourdes. L’année prochaine, elles seront plus légères, mais ce sont toujours les plus lourdes que j’ai pilotées."

Hamilton a toutefois suffisamment performé pendant ces années de transition chez Mercedes après 2021 pour décrocher un transfert lucratif chez Ferrari pour cette saison, mais son adaptation a été lente jusqu’à présent.

"Je pense que le potentiel va encore augmenter," confie Heidfeld à Monaco, lors d’une rare visite dans le paddock de la F1.

"Si la voiture lui convient, il peut encore donner le meilleur de lui-même. Nous l’avons vu en Chine. Mais comparé à Charles Leclerc, il est actuellement à la traîne, surtout en qualifications."

L’Allemand ne pense pas que Hamilton ait perdu son talent. Il pense simplement que les années commencent à faire leur effet.

"Même si certains n’aiment pas l’entendre, il n’est plus le plus jeune. Si on le compare au Hamilton d’il y a cinq ou dix ans, on voit clairement les différences."

Cependant, Heidfeld affirme que les années d’Hamilton après 40 ans ne sont pas directement comparables aux dernières années, tout aussi peu spectaculaires, de la carrière de son compatriote septuple champion du monde, Michael Schumacher.

"Pas tout à fait," a-t-il dit. "Michael a été absent pendant plusieurs années, tandis que Lewis a continué."

"Mais cela montre qu’après de nombreuses années dans le même environnement, un changement d’équipe est difficile. Lewis s’est parfaitement intégré chez Mercedes ; il doit maintenant s’habituer à une nouvelle voiture. Et plus on vieillit, plus il est difficile de prendre un nouveau départ."

L’arrivée d’Hamilton à Maranello s’est faite aux dépens de Carlos Sainz, que Heidfeld désigne comme la plus grande surprise de la saison 2025 jusqu’à présent.

"J’ai été surpris qu’il rejoigne une équipe plus faible comme Williams. Mais ensemble, ils ont énormément progressé."

Heidfeld a aussi un dernier mot pour Max Verstappen, que les gens perçoivent de plus en plus comme un « rebelle » en F1.

"Difficile à dire s’il l’est. Mais on le voit bien : il ne se laisse pas porter par les événements. Il croit en lui et remet les choses en question. Il sait se faire comprendre avec peu de mots dans le paddock. Quand ça ne lui convient pas, il le dit."

"Le fait qu’il n’ait pas rejoint les tournages Netflix, car c’était trop faux pour lui, en dit long. L’important est qu’il garde les pieds sur terre et continue de progresser, et c’est exactement ce qu’il fait."

"Il fait sa vie, sait faire la coupure entre la F1 et ses autres loisirs."