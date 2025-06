Hamilton va ’devoir se mettre en colère’ et demander un nouvel ingénieur de course

Après de nouvelles tensions à la radio avec Riccardo Adami, Juan Pablo Montoya a demandé à Lewis Hamilton de "se mettre en colère" et d’exiger un nouvel ingénieur de course.

Passé de Mercedes à Ferrari pendant l’intersaison et après avoir dit au revoir à son ingénieur de course de longue date, Peter Bonnington, Hamilton fait équipe avec Adami pour sa première saison chez Ferrari.

La période d’adaptation a été difficile. Les conversations radio entre Hamilton et Adami ont fait la une des médias, les deux hommes n’esquivant pas les échanges tendus pourtant relayés en public.

Hamilton a nié toute tension : "Nous n’avons aucun problème. Il y a beaucoup de spéculations. La plupart sont des conneries."

"Au final, nous entretenons une excellente relation. C’est formidable de travailler avec lui. C’est un type formidable, il travaille très dur, nous le faisons tous les deux, et nous n’arrivons pas toujours à faire les choses correctement chaque week-end."

"Avons-nous des désaccords ? Comme tout le monde dans une relation, mais nous les surmontons. Nous sommes tous les deux dans le même bateau."

Cependant, il y a eu d’autres soucis en Espagne, où Hamilton a signalé un problème de changement de vitesse qui a ensuite été corrigé. Adami lui a demandé de rentrer au stand en fin de séance, mais il a refusé et est resté sur le circuit pour s’entraîner au départ.

Montoya pense qu’il est temps pour Hamilton de demander un nouvel ingénieur de course.

"Je ne pense pas être au courant de tout. Ça arrive souvent ce genre de désaccords mais à un moment donné, Lewis va devoir se mettre en colère et demander un changement d’ingénieur."

"Et c’est ce dont Lewis a besoin à ce stade, car l’attitude d’un ingénieur qui ne répond pas à la radio parfois… il faut être plus professionnel que ça, et une telle personne n’est pas saine pour lui, pour l’équipe, ni pour personne finalement."

"Si j’avais été aux responsabilités chez Ferrari, je lui aurais tiré les oreilles [à Adami] et lui aurais dit : ’Tu recommences, et tu travailleras ai bureau, parce que nous ne sommes pas intéressés par ce genre de comportement’."

"Il y a des échanges tendus entre Verstappen et son ingénieur de course. Mais ils se respectent et ils se répondent toujours. Ne pas répondre, c’est pire que tout pour un pilote."