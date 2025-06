Rosberg : Hamilton montre de plus en plus son impatience envers Ferrari

Nico Rosberg, qui a battu Hamilton pour le titre en 2016, a révélé que son ancien coéquipier chez Mercedes F1 était de plus en plus impatient envers Ferrari, ses nouveaux employeurs.

Il a également affirmé que la mise à niveau du Grand Prix de Grande-Bretagne serait essentielle pour apaiser les frustrations croissantes chez Ferrari à l’approche de la seconde moitié de la saison 2025 de Formule 1.

"Il y a tellement de pression chez Ferrari," confie l’Allemand.

"On parle à certaines personnes et, bien sûr, le rôle de Vasseur est menacé selon les médias italiens."

"Et Lewis aussi est de plus en plus impatient, évidemment. Il l’a confié à ces mêmes personnes parce qu’il pensait surfer sur la vague de la fin 2024. Et on le fait attendre maintenant avec les évolutions."

"Il a également été très malchanceux, je dois le dire, sur les deux dernières courses, il y a toujours quelques problèmes."

"Alors espérons. Tous les espoirs reposent sur la mise à niveau de Silverstone, et il faut que cela fonctionne."

Rosberg a ensuite fait écho aux récents appels d’Hamilton à ce que Ferrari se concentre pleinement sur le Projet 678 (la F1 de 2026) dès que possible, insistant sur le fait que la saison prochaine représente une meilleure chance de remporter le titre.

"Ferrari a une chance de remporter le championnat l’année prochaine, pas cette année."

"Il reste donc la mise à niveau de Silverstone pour tenter de finir la saison avec de beaux résultats mais ensuite ce sera plié."

"Ils doivent se concentrer à 100 % sur l’année prochaine, car c’est là que se trouve l’opportunité. Il faut donc bien peser le pour et le contre de cette décision mais c’est évidemment la meilleure chose que de prioriser la F1 de 2026."