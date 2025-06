Bortoleto explique pourquoi Alonso a ’sauvé sa carrière’ en F1

Gabriel Bortoleto reconnait que Fernando Alonso a joué un grand rôle dans sa carrière, dès lors qu’il est devenu son manager. Encadré par la société A14 Management, le pilote Sauber F1 explique en quoi le double champion du monde a changé les choses.

"J’avais un très bon soutien de ma famille et de mes sponsors à l’époque, mais il m’a définitivement aidé à progresser dans de bonnes équipes et à être dans la bonne position" a déclaré Bortoleto à Crash.net.

"Il a sauvé ma carrière dans le sens où, sans lui, je n’aurais peut-être pas été dans l’équipe où j’étais en Formule 3. Et si je n’avais pas été dans cette équipe, qui sait si j’aurais gagné le championnat ou non. C’est le point d’interrogation. En ce sens, il m’a beaucoup aidé. C’est lui qui m’a donné l’occasion de faire partie de ces équipes."

Il raconte comment cette rencontre s’est faite : "Mon père l’a rencontré lors d’une course de Formule 1. Je n’étais pas là. Ils avaient un ami en commun qui l’a présenté à Fernando et ils ont discuté. J’avais besoin d’un manager à l’époque et Fernando créait A14 à ce moment-là. Tout s’est très bien passé et nous avons commencé à travailler ensemble."

Avec plusieurs années de collaboration à leur actif, Bortoleto et Alonso s’entendent très bien sur le plan personnel également : "Fernando est un homme qui a fait beaucoup de choses pour ma carrière depuis la Formule 3, en me plaçant dans de bonnes équipes."

"Il m’a donné beaucoup de bons conseils et m’a aidé à atteindre la Formule 1. Je suis heureux de tout ce qu’il a fait pour moi et je lui en suis reconnaissant. Avec Alberto [Fernandez Albilares] et Albert [Resclosa Coll], il est l’une des raisons pour lesquelles je suis en Formule 1, avec ma famille et mes sponsors."

"Il est certain qu’il est l’un des pilotes dont je suis le plus proche. Nous avons une relation très professionnelle, mais aussi très personnelle. Je suis reconnaissant de pouvoir parfois lui parler et d’être ouvert sur la façon dont les choses se passent pour moi."

Le Brésilien révèle le meilleur conseil que lui a donné son manager : "D’extraire ce que l’on peut de chaque situation. Il ne m’en a pas donné cette année parce que nous sommes déjà en position. Il m’en a donné en Formule 3 et en Formule 2."

"Faites tout ce que vous pouvez avec la voiture que vous avez - si vous avez une voiture pour gagner, vous gagnez. Si vous avez une voiture pour gagner, vous gagnez. Si vous avez une voiture pour finir sixième, vous finissez cinquième. Vous faites tout ce que vous pouvez un peu plus et cela prouvera le pilote que vous êtes."

Maintenant qu’ils sont tous les deux en F1, leur relation a évidemment évolué : "Nous nous parlons un peu moins, mais je pense que c’est par manque de temps. Nous sommes très occupés et il est difficile de trouver le bon moment l’un pour l’autre. Parfois, il a du temps libre et je n’en ai pas, ou vice-versa. Mais il a été très ouvert avec moi et il n’a rien changé."

Bortoleto explique pourquoi son héros en Formule 1 est Ayrton Senna, le plus illustre de ses compétiteurs : "Senna est mon héros et a été l’homme que je voulais un jour essayer d’être, non seulement sur la piste mais aussi en dehors de la piste."

"Il a été formidable pour le Brésil et pour tout le monde, et je suis heureux de tout ce qu’il a fait pour le pays. Mon père l’a parlé de lui depuis ma naissance. J’ai grandi en entendant parler de lui à la maison et en découvrant à quel point il était génial en tant que personne et en tant que pilote, alors c’est sûr que quelqu’un comme lui peut vous inspirer."

Bien qu’il soit né dix ans après le décès de Senna, il a longuement regardé ses vidéos : "Il y en a beaucoup en fait et c’est tout simplement irréel pour l’époque. Donington, ce qu’il a fait dans le premier tour, Suzuka quand il a calé et dépassé tout le monde et gagné le titre, je crois que c’était en 1988."

"Monaco, quand il a eu un accident alors qu’il avait une minute d’avance, cela prouve à quel point ce type est rapide. Il a manqué de peu de prendre un tour au deuxième à ce moment-là. Quand il a gagné la première course à Estoril avec la Lotus. Il y a tellement de choses !"

Comme tout pilote brésilien en catégorie reine, il reconnait de la pression : "Un peu oui, mais encore une fois, ce sont des gens formidables qui me soutiennent et ceux qui comprennent le sport savent vraiment de quoi ils parlent. Il y a des gens qui ne suivent pas beaucoup le sport et qui ne connaissent pas la différence entre les voitures et tout le reste."

"Mais ce n’est pas grave. C’est à nous aussi d’expliquer comment ce sport fonctionne et comment les choses se passent en Formule 1. Mais oui, je le ressens un peu. La Formule 1 au Brésil a toujours été un sport à succès avec de nombreux champions dans le passé, alors j’espère que je pourrai un jour être l’un d’entre eux."