Norris : Le film ’F1’ reflète sa rivalité avec Piastri

Lando Norris affirme que le nouveau film sur la Formule 1 évoque quelque part sa propre rivalité avec son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, après leur accrochage au Grand Prix du Canada.

Lundi, lors de l’avant-première de « F1 » à Times Square, avec Brad Pitt, Norris a déclaré que sa rivalité avec Piastri restait amicale, même s’ils se heurtent parfois à des obstacles.

"On veut toujours être le meilleur et toujours au-dessus de tout le monde, pas seulement de son coéquipier. On veut être en tête de la grille, n’est-ce pas ?"

"Ce qui est intéressant, et je pense que le film F1 aborde un peu plus ce point, c’est que les coéquipiers doivent être coéquipiers, mais aussi qu’ils veulent se battre, et comment trouver le bon équilibre ?"

"Car si c’est trop dans un sens, ce n’est pas bon. Si c’est trop dans l’autre, ce n’est pas bon. C’est un équilibre difficile, mais cela fait partie du sport."

Norris s’est immédiatement excusé pour son accrochage avec Piastri dimanche, alors qu’il tentait de le dépasser. Le contact a envoyé Norris dans le mur, mettant fin à sa course. Piastri a pu terminer quatrième et porter son avance au classement à 22 points avant le Grand Prix d’Autriche la semaine prochaine.

"Nous avons toujours su que nous voulions nous battre, mais je pense que nous avons particulièrement bien travaillé ensemble."

"Bien sûr, il y aura toujours des obstacles, des chicanes et des difficultés à surmonter, mais au final, je pense que tant que nous nous en sortirons ensemble, c’est le plus important."