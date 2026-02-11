Marko : les logiciels sont désormais plus importants que les pilotes en F1

Figure historique de Red Bull, le Dr Helmut Marko estime que la Formule 1 s’apprête à entrer dans une ère où les ingénieurs logiciels pèseront davantage que les pilotes eux-mêmes. À l’approche des premiers Grands Prix du grand bouleversement réglementaire de 2026, l’Autrichien de 82 ans voit Mercedes partir avec un léger avantage.

Depuis son retrait de son rôle officiel chez Red Bull, Marko se fait discret. Une mise en retrait assumée, comme il l’a confié au journal suisse Blick.

"Je ne ressens pas encore l’envie de revenir sur les circuits, mais je me tiens informé tous les jours. Et je serai devant ma télévision en Australie à 5 heures du matin", a-t-il expliqué depuis son domicile de Graz.

Avec l’arrivée de nouveaux châssis et de groupes propulseurs profondément remaniés en 2026, Marko anticipe une phase d’apprentissage complexe pour l’ensemble du plateau.

"Aucun d’entre nous ne sait vraiment à quoi s’attendre. Des jeux vidéo sur le volant ne sont peut-être pas idéals pour l’image", a-t-il glissé, avant d’ajouter : "Mais restons positifs."

Pour lui, l’ADN même de la Formule 1 est en pleine mutation.

"Plein gaz, c’était mon pain quotidien, oubliez ça. Et quand les pilotes tiraient sur le levier de vitesses et savaient exactement pourquoi ils avaient abandonné, oubliez ça aussi."

"Les spécialistes du logiciel sont aujourd’hui plus importants que les pilotes", tranche Marko. "Ils doivent écrire un nouveau programme quasiment à chaque course. Et le pilote retourne à l’école à chaque fois."

Dans cette nouvelle équation, la gestion de l’énergie, le refroidissement des batteries et l’efficacité du carburant seront déterminants, notamment dans des conditions chaudes comme à Bahreïn, où les essais ont débuté ce matin avec des températures qui seront proches des 30 degrés.

"Il sera intéressant de voir qui a bien fait ses devoirs à Barcelone pour bien rouler à Bahreïn", a-t-il poursuivi. "Mais le refroidissement de la batterie, qui est cruciale, pourrait poser problème avec ces températures."

Marko a également insisté sur l’importance du poids minimum abaissé à 768 kg, rappelant qu’un écart de 10 kilogrammes peut représenter près de quatre dixièmes de seconde au tour, un facteur colossal dans une hiérarchie resserrée.

Quant à l’état des forces en présence, l’ancien conseiller de Red Bull désigne un rival bien connu.

"Mercedes semble avoir un léger avantage", estime-t-il. "Mais pourront-ils tout transformer en succès ? Car le carburant joue aussi un rôle crucial cette fois. Red Bull a jusqu’ici bien travaillé avec son propre moteur... et ils doivent continuer s’ils veulent garder Verstappen heureux."

Avec autant d’inconnues avant le premier Grand Prix à Melbourne, Marko s’attend à des bouleversements inattendus.

"Le grand nombre d’inconnues va en surprendre certains", conclut-il.