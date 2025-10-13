Révélations sur les tensions entre Russell et Wolff sur le contrat Mercedes F1

Le temps passe et il n’y a toujours pas d’annonce de prolongation de contrat entre Mercedes F1 et George Russell.

Si personne ne doute que le Britannique sera encore au sein de l’équipe allemande l’an prochain, les conditions ne sont toutefois pas connues. Russell aura-t-il un contrat d’une seule année ferme et une autre en option comme le souhaite Toto Wolff ? Ou aura-t-il enfin un contrat pluri-annuel, avec moins de journées à consacrer au marketing ?

Il a été révélé que ce qui retarde les négociations c’est aussi la volonté de Russell de signer un nouveau contrat en dehors du giron Mercedes. En effet, Russell a toujours évolué avec Mercedes comme unique manager direct de sa carrière mais il souhaite désormais s’en affranchir, avec son propre management.

La volonté de Russell de disposer de son manager indépendant est née en réponse à la volonté de Wolff de tenter de signer Max Verstappen pour 2026. L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher confirme qu’il existe ainsi une tension entre le pilote et son patron depuis l’annonce des intentions de Russell à ce sujet.

"Russell ne veut plus de Toto, ou en tout cas plus de Toto en tant que conseiller. Je pense qu’en tant que pilote, il a un peu souffert pendant la période où ils ont publiquement flirté avec Max Verstappen et l’ont un peu mis de côté. C’est le sentiment que l’on a."

"Il y a des tensions, surtout dans ces conditions."

Russell a connu un week-end positif lors de la dernière course à Singapour, décrochant la pole position avant d’ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Les négociations ont progressé le samedi selon Ralf Schumacher.

"Toto Wolff a en fait annulé à la dernière minute un entretien avec nous après les qualifications," révèle Schumacher, qui assure la couverture en direct de Sky en Allemagne.

"Je soupçonne presque que cette reprise des négociations était finalement la raison, car dimanche, il nous a avoué que les deux pilotes seraient définitivement chez Mercedes. George n’était pas de bonne humeur en arrivant à Singapour lorsqu’on lui a parlé de son contrat."

"Je pense que beaucoup de choses ont été négociées là-bas. Peut-être qu’ils sont parvenus à un accord ce samedi-là. C’était un peu mon sentiment, car sinon, Toto Wolff ne se serait pas présenté devant la caméra le dimanche en disant cela."

De son côté, Juan-Pablo Montoya, régulièrement de retour dans les paddocks pour suivre son fils en Formule 2, admet ne pas comprendre la posture de Wolff.

"Je ne sais pas ce que pense Toto, mais ce que George montre, c’est qu’ils n’ont pas besoin de Max parce qu’ils ont déjà quelqu’un d’excellent."

"Ils ont Russell, qui pourrait être aussi bon que Max à l’avenir. Mais Kimi Antonelli est très apprécié chez Mercedes et considéré comme l’avenir de l’équipe, ce qui signifie que pour débaucher Verstappen de Red Bull, c’est probablement George qui devrait céder sa place."

Mais Montoya estime que Russell, qui a récemment remporté sa cinquième victoire en Grand Prix de superbe manière à Singapour, en fait assez pour forcer la main à Wolff.

"Oui, vu ses performances, il force la main de Mercedes au point qu’ils devront dire : ’Quoi qu’il veuille, nous devrons le lui donner’. Il a remporté deux courses cette année avec une voiture qui, en théorie, n’était pas capable de gagner."