Pourquoi Ferrari ne réussit toujours pas en F1 ? Vasseur pointé du doigt

Mario Andretti s’est joint aux inquiétudes grandissantes concernant l’orientation prise par Ferrari, alors que les performances toujours aussi décevantes de manière chronique de la célèbre écurie italienne défient toute logique.

S’exprimant lors du Festival dello Sport à Trente, le champion du monde 1978 a d’abord tenu à saluer le talent et la résilience de Charles Leclerc, mais a laissé entendre que même le pilote monégasque pourrait bientôt chercher à changer d’écurie.

"Je suis un grand fan de Leclerc," a déclaré l’ancien pilote de F1 américain, aujourd’hui âgé de 85 ans.

"S’il voulait vraiment changer d’équipe un jour, je l’emmènerais immédiatement chez Cadillac," ajoute Andretti à propos de l’équipe qu’il a aidé à fonder et qui se prépare à rejoindre la Formule 1 en 2026.

"Mais Ferrari reste Ferrari. Tôt ou tard, cette équipe rebondira, comme elle l’a toujours fait."

Cependant, lorsqu’on lui a demandé directement s’il perdait confiance en Frédéric Vasseur, le directeur de l’écurie, Andretti a répondu de manière brève mais éloquente : "Oui."

La position de Vasseur est toujours l’objet de spéculations malgré une récente prolongation de contrat, Ferrari ayant toujours du mal à rivaliser avec McLaren, Red Bull et Mercedes. Christian Horner serait même dans le viseur de John Elkann...

Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et consultant chez Sky Deutschland, s’est dit incrédule face au peu de progrès réalisés.

"Ils ont deux excellents pilotes, et la voiture, le moteur et la transmission sont tous construits sous un même toit. "

"En fait, toutes les conditions sont réunies. Il est difficile de comprendre où se situent les problèmes."

"Si vous y réfléchissez bien, Ferrari a dépensé le plus d’argent et s’est retrouvée avec le pire châssis. Mais Vasseur sait comment unir les gens et motiver l’équipe."

"Ferrari est en quelque sorte une poudrière. Je comprends cela, il y a beaucoup de frustration et tout pourrait être bousculé très vite."