L’avenir de Piastri chez McLaren F1 de plus en plus incertain

Les tensions autour de la carrière d’Oscar Piastri chez McLaren s’intensifient, alors que de nouvelles révélations et des rumeurs dans le paddock remettent en question à la fois sa signature passée et son avenir à long terme au sein de l’équipe.

La semaine dernière, devant la Haute Cour de Londres, le champion d’Indycar Alex Palou a affirmé que le PDG de McLaren, Zak Brown, avait admis en privé qu’il ne voulait pas du tout de Piastri dans la voiture orange.

"Je suis allé dîner avec Zak au Beaverbrook, près du McLaren Technology Centre," a déclaré Palou à la Cour.

"Zak m’a dit que ce n’était pas lui qui avait pris la décision d’engager Oscar. Il m’a dit que c’était la décision de l’ancien directeur de l’équipe, Andreas Seidl."

Ces commentaires refont surface alors que McLaren célèbre un nouveau titre de champion des constructeurs, mais fait face à des tensions internes croissantes entre les prétendants au titre de champion des pilotes, Piastri et Norris, dont le léger accrochage roue contre roue à Singapour a marqué un nouveau pic dans leur rivalité.

Consultant de Cadillac F1, Mario Andretti estime que la lutte de Piastri s’étendait au-delà de la piste.

"J’aime Piastri pour son courage, mais il me semble que chez McLaren, pour une raison que j’ignore, ils favorisent Lando Norris," a déclaré le champion du monde 1978.

En coulisses, le manager de Piastri, Mark Webber, serait de plus en plus frustré. Webber a même déjà commencé à explorer d’autres options.

"On voit à son expression qu’il n’est pas content," a déclaré Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et consultant de Sky Allemagne.

"Il est extrêmement méfiant après ce qu’il a lui-même vécu chez Red Bull (face à Vettel). Il estime que son pilote doit toujours être traité comme le numéro un, et c’est désormais aussi en partie dans l’esprit de Piastri."

Juan Pablo Montoya reconnaît que la relation est tendue.

"Des rumeurs circulent selon lesquelles Piastri serait mécontent et qu’ils envisageraient déjà, avec son manager, de rejoindre Ferrari. Les gens en parlent beaucoup, et je suis sûr que c’est pour mettre la pression sur McLaren. Chaque équipe a ses favoris, et celui qui est là depuis le plus longtemps, c’est Lando."

Montoya a ajouté que la frustration de Piastri était visible lors des célébrations du podium de l’équipe à Singapour.

"Il était clairement en colère à cause de ce qui s’était passé, et Webber doit faire attention à ne pas jeter de l’huile sur le feu. On ne peut pas simplement démissionner parce que les choses ne se passent pas comme on le souhaite."

Schumacher a laissé entendre que Piastri pourrait être dans le viseur de plusieurs équipes après 2026.

"Si Max Verstappen part, il pourrait piloter une Red Bull. Il y a déjà eu des discussions entre Mark Webber et Red Bull. Piastri plait beaucoup au Dr Helmut Marko. Mais un tel pilote pourrait trouver sa place n’importe où, même chez Aston Martin."

Jacques Villeneuve, champion du monde en 1997, estime quant à lui que les tensions actuelles chez McLaren pourraient finir par offrir le titre 2025 à Verstappen.

"Les deux pilotes McLaren souffrent trop sous la pression. Ils doivent se réveiller."