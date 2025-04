Révélation : Newey s’était opposé à la promotion de Tsunoda chez Red Bull Racing

Yuki Tsunoda aurait peut-être déjà été pilote Red Bull Racing sans Adrian Newey au sein de l’équipe autrichienne.

Le mandat de Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen étant très court après deux premières courses catastrophiques en 2025, l’équipe aborde le Grand Prix du Japon avec Tsunoda, le héros local, au volant.

Il est de notoriété publique que le quadruple champion du monde Verstappen était en désaccord avec la décision de se séparer de Lawson.

"Il n’était pas d’accord car il n’arrêtait pas de dire que la voiture était trop difficile à piloter," a déclaré le Dr Helmut Marko, conseiller de l’équipe.

"C’est son avis, et c’est une bonne chose. Mais on ne devient pas champion du monde à lui seul."

Marko admet aujourd’hui que promouvoir Lawson plutôt que Tsunoda était une erreur, mais il fait remonter l’incident au Mexique l’année dernière, où la « phase décisive » pour savoir qui remplacerait Sergio Perez a coïncidé avec un incident particulier.

"Tsunoda a percuté la voiture de Pierre Gasly, et des morceaux de voitures en piste ont endommagé le dessous de la voiture de Verstappen, ce qui lui a coûté la course, a-t-il révélé. Adrian Newey était furieux à l’époque."

"À partir de ce moment-là, Yuki était devenu un chiffon rouge pour lui. Il ne voulait pas de promotion pour lui."

"Mais maintenant Newey est parti, et Yuki a travaillé dur sur lui-même. Il a changé de management et a tout simplement grandi. Je l’ai entendu dire qu’il espérait déjà un podium au Japon, mais je serais déjà heureux si Max y parvenait."

"Mais bon, attendons de voir."

Enfin, Marko a rappelé que Red Bull avait non seulement besoin d’un deuxième pilote plus compétitif, mais aussi que la RB21 devait être plus rapide globalement.

"Nous devons livrer rapidement des mises à jour qui fonctionnent réellement. Elles arrivent par lots, bien sûr, et si quelque chose ne fonctionne pas, nous devons le corriger."

"Mais pour remporter le cinquième championnat du monde, ces améliorations doivent absolument être mises en œuvre au cours des cinq prochaines courses. Sinon, ce sera trop tard."