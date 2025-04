Mercedes F1 est prête à poursuivre sur sa bonne lancée au Japon

Deux courses, deux podiums pour Mercedes F1 ! Ce très bon début de saison de l’équipe allemande et de George Russell semble prouver que la monoplace, la W16, est enfin une Formule 1 plus réussie que ses devancières.

Tout cela reste évidemment à prouver lors de l’enchainement de trois Grands Prix qui arrive. Toto Wolff, le directeur de l’équipe, souhaite donc voir Mercedes poursuivre sur cette lancée.

"Nous viserons à consolider notre solide début de saison lors du prochain triplé de Grands Prix."

"La W16 s’est avérée jusqu’à présent une plateforme stable et constante, et une voiture dans laquelle les pilotes se sentent en confiance. Cela nous a permis de réaliser de bonnes performances en Australie et en Chine, et de réaliser notre meilleur début de saison depuis 2021."

"Nous savons cependant que nous devons encore progresser si nous voulons nous battre aux avant-postes. Le développement ne se fait pas non plus en un clin d’œil. Les courses au Japon, à Bahreïn et en Arabie Saoudite consisteront donc à optimiser nos atouts actuels. Nos concurrents rebondiront sans aucun doute après le récent doublé de courses. Nous devrons donc être à notre meilleur niveau si nous voulons poursuivre sur notre lancée prometteuse."

Place donc au premier des trois Grands Prix, celui du Japon.

"Suzuka, avec ses courbes rapides et ses dénivelés, constitue un véritable test pour le pilote et la voiture. Ce sera la première expérience de Kimi Antonelli sur ce circuit et, même si ce sera un nouveau défi pour lui, il l’attend avec impatience. Il a su gérer toutes les épreuves jusqu’à présent et nous sommes impatients de suivre sa progression."

"George, quant à lui, a réalisé le meilleur début de saison de sa carrière en F1. Il a fait preuve de maturité, de régularité et de rapidité. Il performe exactement comme nous l’avions anticipé en tant que pilote senior de l’écurie Mercedes. Il cherchera à poursuivre sur sa lancée au Japon ce week-end."