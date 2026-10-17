Réprimandé puis seulement 14e sur la grille : Verstappen en difficulté en GT3 à Portimão

Max Verstappen espérait se battre aux avant-postes pour sa participation à la finale du GT World Challenge Europe à Portimão, mais les qualifications ne se sont pas déroulées comme prévu. Malgré le meilleur chrono de son équipage, le quadruple champion du monde de Formule 1 n’a pas pu compenser les difficultés rencontrées par sa Mercedes-AMG, victime d’importants problèmes de rebonds et de comportement. Il devra donc s’élancer de la 14e position tout à l’heure, tandis que son équipier Ben Barnicoat reste convaincu qu’une remontée est possible.

La première journée de Max Verstappen en GT World Challenge Europe à Portimão hier s’est achevée sur une déception pour l’équipage de la Mercedes-AMG n°3 engagée sous les couleurs de Verstappen Racing.

Associé à Ben Barnicoat et Chris Lulham pour cette finale, le Néerlandais a dû se contenter de la 14e place sur la grille de départ, à plus d’une demi-seconde de la pole position. Dans ce championnat, la grille est déterminée à partir de la moyenne des meilleurs tours réalisés par les trois pilotes d’un même équipage, au cours d’une séance de qualifications divisée en trois parties.

Barnicoat a participé à la Q1, Lulham à la Q2 et Verstappen à la Q3. Le pilote Red Bull en Formule 1 a signé un chrono de 1’42"093, soit le meilleur temps de sa voiture avec plus d’une demi-seconde d’avance sur ses deux équipiers. Mais cette performance individuelle n’a pas suffi à faire remonter significativement l’équipage dans le classement.

Avec une moyenne de 1’42"624, la Mercedes n°3 s’est classée 14e, à 0"553 de la pole position.

Des rebonds et un comportement difficile à maîtriser

Ce résultat constitue un revers pour Verstappen Racing, qui avait pourtant montré un potentiel intéressant plus tôt dans la journée. Lors de la deuxième séance d’essais libres, Chris Lulham avait notamment hissé la Mercedes à la quatrième place du classement. Les qualifications ont cependant révélé des difficultés persistantes de réglages, la voiture souffrant de rebonds importants et d’un comportement instable.

Ces problèmes ont empêché les trois pilotes d’exploiter pleinement leur potentiel. Pour Verstappen, cette première journée dans le championnat a également été marquée par un incident lors de la séance inaugurale d’essais libres.

Le Néerlandais a reçu une réprimande des commissaires sportifs pour avoir provoqué une collision dès le premier tour de cette séance. Il devra donc aborder la course de ce samedi avec l’objectif de remonter dans le classement, après une entrée en matière plus compliquée qu’espéré.

Pour cette finale, Verstappen et Barnicoat remplacent les titulaires habituels Dani Juncadella et Jules Gounon.

Les deux pilotes sont en effet engagés ce même week-end à Barcelone, où ils disputent une manche du Championnat du monde d’endurance (WEC).

À l’issue des qualifications, Barnicoat a reconnu que les difficultés de comportement de la Mercedes avaient directement pénalisé les performances de l’équipage.

"Oui, cela nous a clairement coûté de la vitesse. La séance a été difficile. Nous avions l’impression de manquer un peu de rythme."

"Nous étions relativement bien placés dans le classement des temps, mais aucun de nous n’était vraiment satisfait. Nous avons alors essayé plusieurs choses, mais malheureusement, cela n’a pas vraiment fonctionné."

Les images télévisées ont notamment montré les nombreuses étincelles produites par la Mercedes lorsqu’elle rebondissait sur les lignes droites. Barnicoat confirme que ces mouvements ont constitué l’un des principaux problèmes rencontrés pendant la séance.

"Il y avait beaucoup d’étincelles qui sortaient de la voiture, comme tous ceux qui regardaient à la télévision ont probablement pu le voir. La voiture rebondissait énormément dans les lignes droites, donc nous n’avons tout simplement pas réussi à trouver les bons réglages. Mais cela aurait pu être pire qu’une 15e place. C’est une course de trois heures."

Malgré les difficultés rencontrées en qualifications, Barnicoat refuse de considérer la course comme compromise.

"Nous allons tout donner. Vous savez que, dans ces courses d’endurance, rien n’est terminé avant que le drapeau à damier ne soit agité. Nous avons un excellent équipage et une équipe de très haut niveau, donc je continue de croire que nous pouvons nous battre pour un bon résultat."

"L’équipe s’est battue devant pendant toute la saison. Nous venons évidemment de décrocher un podium au Nürburgring. Nous savons que nous en sommes capables."

Barnicoat reconnaît néanmoins qu’il poursuit lui-même son adaptation à la Mercedes-AMG, dont le comportement diffère sensiblement de celui de la Lexus qu’il pilote habituellement.

"Pour être franc, je suis encore en train de m’habituer à la Mercedes. Il y a pas mal de différences par rapport à la Lexus à laquelle je suis habitué. Mais Max est extrêmement solide, Chris aussi, donc je suis certain que les choses vont s’améliorer."

Le Britannique se montre d’autant plus optimiste que l’équipe estime avoir identifié précisément l’origine de ses difficultés.

"Nous n’avons simplement pas réussi à trouver complètement les bons réglages cette fois-ci, mais nous savons exactement ce qui a provoqué le problème et comment le corriger. Nous sommes des vainqueurs, et nous avons même un quadruple champion du monde dans nos rangs. Nous allons simplement nous remettre au travail et faire en sorte de remonter dans le classement."

Une Porsche en pole, Arthur Leclerc cinquième

La pole position est revenue à la Porsche n°2 de Boutsen VDS, confiée à Morris Schuring, Dorian Boccolacci et Alessio Picariello. L’équipage a devancé la Mercedes n°17 de GetSpeed et la Porsche n°80 de Lionspeed GP, qui complètent les trois premières places sur la grille.

Arthur Leclerc, le frère cadet du pilote Ferrari Charles Leclerc, a pour sa part obtenu une belle cinquième position au volant de la Ferrari n°50 d’AF Corse. Autre personnalité très attendue ce week-end, Valentino Rossi connaît des difficultés encore plus importantes. Le nonuple champion du monde de motocyclisme partage pour la première fois une grille de départ avec Verstappen, mais sa BMW n°46 de WRT ne s’élancera que de la 59e position.

Son équipage n’a pas réussi à enregistrer de chrono valable en Q2, ce qui l’a relégué en fond de grille. Avec 45 places d’écart entre leurs positions de départ, une éventuelle confrontation directe entre Rossi et Verstappen pourrait donc se faire attendre.

La finale du GT World Challenge Europe se disputera à partir de 19h, heure française, sur le circuit de Portimão. Verstappen, Lulham et Barnicoat disposeront de trois heures pour tenter de transformer une qualification décevante en un résultat plus conforme aux ambitions de leur équipe.