Komatsu assure que Haas F1 n’est ’pas devenue l’équipe B de Ferrari’

Ayao Komatsu a rejeté l’idée selon laquelle son écurie serait devenue une équipe B de Ferrari, après avoir confirmé la signature de Rafael Camara, second pilote issu de l’académie de la Scuderia. Le patron de Haas F1 a expliqué que l’accord qui permet à Ferrari de placer deux jeunes pilotes et qui donne à l’équipe un prix préférentiel pour la fourniture de moteurs italiens, n’en fait pas une structure annexe.

Après Oliver Bearman, déjà soutenu par la Scuderia, c’est Rafael Camara qui rejoint maintenant l’équipe américaine pour être titulaire à partir de l’année prochaine. Et lorsqu’il lui a été demandé si la signature du Brésilien pouvait modifier la perception de l’identité de Haas, le Japonais dément.

"Non, honnêtement, notre collaboration avec Ferrari nous donne accès à ces pilotes de la Ferrari Academy" a déclaré Komatsu. "Donc, Ollie Bearman, en raison de notre relation avec Ferrari, nous avons eu l’occasion de le tester au Mexique en 2024. Et puis, parce que nous avons cette relation, nous avons eu l’occasion de tester Rafa à Portimao."

"Mais c’est la même chose que lorsque nous avons pris Ollie. À aucun moment Ferrari ne nous a mis la pression ’oh, Ayao, est-ce que tu peux prendre Ollie parce qu’il est un pilote FDA, qu’il a besoin d’un baquet de course, ou est-ce que tu peux prendre Rafa parce qu’il va gagner la F2 et qu’il doit vraiment être en Formule 1 ?’ Rien de tout cela."

"Nous choisissons les pilotes totalement par nous-mêmes, par moi-même et Gene Haas. Donc, oui, ce sont des pilotes FDA, leurs carrières ont été soutenues par Ferrari, mais ce sont des pilotes de l’écurie Haas F1 et nous ne sommes sous aucune obligation ou pression de prendre qui que ce soit de chez Ferrari. Donc cette histoire d’équipe B de Ferrari, ce n’est même pas un sujet."

Komatsu insiste également sur le fait qu’il n’a aucune crainte quant au fait qu’une compétition potentiellement intense entre Bearman et Camara pour impressionner Ferrari puisse devenir un problème pour Haas, et il pense au contraire que ça peut être une saine émulation.

"La Formule 1, dans son ensemble, est une immense compétition. Donc, un coéquipier est la première personne que vous devez battre. Mais tous les deux, je pense qu’ils seront vraiment concentrés sur la façon de tirer le meilleur d’eux-mêmes."

"Parce que, encore une fois, les résultats sportifs, battre quelqu’un d’autre, ce n’est pas totalement sous votre contrôle. Vous pourriez réaliser votre meilleure course, mais quelqu’un d’autre peut mieux piloter que vous, et dans ces circonstances, vous pourriez être battu."

"Mais ce n’est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c’est de tirer le meilleur de vous-même, absolument tout, de votre équipe, de vous-même. Et je crois que c’est ce sur quoi ces deux gars vont se concentrer. Et ces deux gars, à la fois Rafa et Ollie, sont incroyablement rapides."