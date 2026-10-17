L’Argentine rêve toujours de F1, Buenos Aires doit encore se moderniser

L’Argentine poursuit ses efforts pour retrouver une place au calendrier de la Formule 1, et le chantier de modernisation du circuit de Buenos Aires vient de franchir une nouvelle étape. Les premiers essais du nouvel asphalte ont été réalisés sur l’Autódromo Oscar y Juan Gálvez, dont la rénovation doit d’abord permettre d’accueillir le MotoGP en avril 2027. Mais les autorités locales affichent une ambition bien plus importante : faire revenir la catégorie reine du sport automobile dans la capitale argentine, portée notamment par l’engouement populaire suscité par Franco Colapinto.

Le projet de rénovation de l’Autódromo Oscar y Juan Gálvez, situé à Buenos Aires, continue de progresser avec la réalisation des premiers travaux de resurfaçage de la piste.

Une première portion de 120 mètres a reçu un nouveau revêtement, permettant de procéder aux premiers essais de l’asphalte qui doit être utilisé dans le cadre de la modernisation du circuit.

Cette intervention constitue une étape initiale d’un programme de rénovation plus vaste, destiné à remettre les installations aux normes exigées par les grandes compétitions internationales.

L’objectif immédiat est de préparer le retour du MotoGP à Buenos Aires en avril 2027.

Mais les responsables du projet ne cachent pas que les travaux s’inscrivent également dans une ambition à plus long terme : permettre à l’Argentine de retrouver la Formule 1.

Jorge Macri, chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires, a réaffirmé que la modernisation du circuit devait ouvrir la voie à l’organisation de plusieurs compétitions internationales majeures.

L’élu considère que les investissements engagés permettront à l’Autódromo Oscar y Juan Gálvez de se rapprocher des standards des circuits les plus modernes.

"Nous mettons le circuit de la ville au niveau des plus grands circuits du monde, et cela nous permettra non seulement de faire revenir le MotoGP, mais aussi la Formule 1, un rêve qui se rapproche de plus en plus."

La Formule 1 nécessiterait de son côté des démarches supplémentaires, notamment sur le plan des infrastructures et des accords commerciaux. Aucun contrat n’a pour l’instant été annoncé pour l’organisation d’un Grand Prix d’Argentine.

Le resurfaçage de la piste ne constitue qu’une partie des travaux engagés à Buenos Aires.

Le programme prévoit également plusieurs améliorations des infrastructures du circuit, notamment la construction de nouvelles tribunes et la réorganisation de certaines zones d’accès.

Ces modifications doivent contribuer à moderniser l’accueil des spectateurs et le fonctionnement général des installations.

Colapinto, le dernier catalyseur pour acter un retour ?

Le circuit de Buenos Aires possède une longue histoire avec la discipline, puisqu’il a accueilli le Grand Prix d’Argentine à plusieurs reprises, la dernière édition remontant à 1998. Un retour de la F1 marquerait donc la fin d’une absence de près de trois décennies pour le pays.

Au-delà des investissements dans les infrastructures, l’Argentine bénéficie d’un contexte particulièrement favorable à un regain d’intérêt pour la Formule 1. La popularité de Franco Colapinto, qui dispose d’un soutien considérable dans son pays, a donné un nouvel élan aux ambitions de retour du championnat.

L’engouement autour du pilote argentin constitue un argument supplémentaire pour les promoteurs d’un éventuel Grand Prix à Buenos Aires. Il pourrait notamment renforcer l’attractivité commerciale et populaire d’une course organisée sur le circuit rénové.

Mais cet intérêt ne suffit pas, à lui seul, à garantir une place au calendrier. La Formule 1 dispose déjà d’un programme particulièrement chargé, et tout nouveau Grand Prix doit faire l’objet d’un accord avec les détenteurs des droits commerciaux du championnat.