Régularité, liberté et ligne rouge : Norris vise haut à Silverstone

Lando Norris affirme qu’il n’a pas encore prouvé qu’il était le pilote britannique numéro un en Formule 1, alors qu’il continue de se battre avec son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, pour le titre pilotes en 2025.

Bien qu’ayant débuté l’année en favori pour le championnat, Norris a été assez souvent éclipsé par Piastri jusqu’à présent, des erreurs coûteuses en qualifications ou en course ayant assombri sa saison.

Il a réagi avec force en Autriche le week-end dernier en s’imposant, réduisant son retard sur Piastri à 15 points. Cependant, des doutes subsistent quant à sa capacité à mener une campagne victorieuse jusqu’au titre en F1.

Interrogé sur sa capacité à se considérer comme le pilote numéro un britannique avant son épreuve à domicile à Silverstone ce week-end, Norris a déclaré : "J’ai les meilleures chances de gagner la course et, bien sûr, celui qui se battra le plus probablement pour le championnat cette saison."

"Suis-je le numéro un britannique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure vous tenez compte de l’histoire. Je pense que si l’on prend en compte l’histoire, Lewis [Hamilton] est incontestablement en tête."

"Il a beaucoup plus de victoires, de bons classements et de championnats que quiconque. Je dirais que je suis peut-être le favori du week-end du point de vue britannique, je ne sais pas."

"C’est votre rôle à vous les journalistes. Pas le mien."

"Ce serait bien, c’est mon objectif, comme pour tout sportif, quelle que soit sa discipline. Au tennis et au golf, on veut être numéro 1. Je ne dirais pas que j’ai encore fait toutes mes preuves, mais j’y travaille."

Le week-end de Spielberg a été important pour Norris, puisqu’il a mené chaque séance malgré son absence aux essais libres pour laisser le volant à Alex Dunne.

Le Britannique a déclaré que sa victoire en Autriche ne signifiait pas qu’il avait retrouvé son énergie, car seule une série de performances régulières prouverait qu’il est à son meilleur niveau.

"S’il y a un endroit où l’on espère que je puisse ’trouver mon bonheur’, c’est ici. Je me suis senti un peu plus en phase avec ma McLaren en piste en Autriche, mais rien ne garantit que je retrouverai les mêmes sensations ici."

"Parfois, cela peut dépendre de la piste, de l’asphalte, de la température des pneus, etc. Je me suis senti mieux, j’ai retrouvé le rythme. Mon tour de qualification en Q3 a été l’un des meilleurs que j’aie jamais réalisés."

"J’ai donc eu le sentiment d’être de retour. Mais je ne veux pas dire que je suis de retour. Je dois le prouver avec régularité, et je me le suis prouvé à moi-même, comme toujours, que je peux le faire. Donc, c’est vraiment plus motivant de venir ici pour tenter de réaliser un résultat similaire à celui du week-end dernier."

"Et on a toujours envie de sentir que sa course à domicile donne un avantage supplémentaire. J’espère donc que ce sera le cas ce week-end."

Piastri ne lui facilitera pas la tâche

Ce qui est sûr c’est qu’il devra à nouveau compter sur un équipier très rapide pour tenter de lui prendre la victoire.

S’il y a une bataille serrée entre eux, comme en Autriche, y aura-t-il une ligne rouge plus ou moins reculée à ne pas franchir pour lui ?

"Ke Canada était une ligne rouge déjà assez importante. La ligne rouge, c’est juste : pas de contact. C’est tout, je dirais. Oscar a eu le même avertissement en Autriche, quand il a failli se louper sur un freinage."

"C’est simple, mais ce n’est pas simple non plus, car quand on court autant à la limite et qu’on essaie de repousser les limites de tout, il est très facile de faire des erreurs. Même si on peut dire que nous sommes les meilleurs pilotes du monde, cela ne signifie pas que personne ne commet d’erreurs."

"Même les meilleurs, qui ont remporté plusieurs championnats du monde, en font quand même. C’est la ligne que nous ne voulons pas franchir et je pense que nous le savons tous les deux très bien en tant que pilotes."

"Nous voulons courir. Il y aura encore des moments où, en tant qu’équipe, on nous dira que nous devrons conserver notre position ou faire ceci ou cela, car nous sommes toujours sous la direction de l’équipe."

"Mais toute la course du week-end dernier était une course où on nous a laissés courir, et c’est ce que nous avons fait."

"C’est clair pour nous, c’est assez simple. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser, vous pouvez, vous savez, vous rapprocher. Je suis sûr que ça rendra nos patrons nerveux comme ça l’a déjà été le week-end dernier."

"Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dur pour construire nos voitures et nous donner la possibilité de gagner une course, et si nous perdons ces opportunités à cause d’une bêtise, c’est là que nous franchissons facilement la ligne. Donc, libre de courir, vous savez, la plupart du temps, c’est sûr, mais ne faites pas ce que j’ai fait au Canada."