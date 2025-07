La fiabilité de Williams F1 ’inquiète’ Albon et Sainz

Williams F1 n’a toujours pas compris, et encore moins résolu, le problème qui touche la voiture d’Alex Albon, victime de trois avaries techniques consécutives en autant de courses. Carlos Sainz a abandonné pour une autre raison en Autriche, et il fait le point sur la situation.

"Il est évident que l’équipe s’inquiète d’avoir autant de problèmes de fiabilité" a déclaré Sainz. "Trois d’affilée avec Alex et le problème de freins avec moi. Nous comprenons maintenant pourquoi cela s’est produit et cela ne devrait pas se reproduire."

"Le problème de la voiture d’Alex, qui s’est produit plusieurs fois de suite, est quelque chose que nous essayons de résoudre et de comprendre, et pour cela nous faisons tout ce que nous pouvons pour le comprendre ce week-end."

"C’est un problème très étrange qui ne se produit que le jour de la course. C’est un problème très étrange qui ne se produit que le jour de la course. On ne peut donc pas le simuler à certains moments du week-end, même si nous faisons de notre mieux."

L’équipe de Grove a rencontré plusieurs problèmes, mais la fiabilité en devient un récurrent et forcément inquiétant : "Il y a des petits problèmes qui surgissent chaque week-end. Et normalement, ces problèmes surviennent aux moments les plus stressants du week-end.

"Cela peut être en Q1, en Q2 ou tout au long de la course. Et c’est ce qui, en fin de compte, vous empêche d’obtenir un résultat et d’exploiter au maximum les capacités de la voiture.

"Cela reflète un faible nombre de points et le manque de résultats que j’aurais aimé que nous obtenions ensemble. C’est évidemment frustrant, car c’est un problème à la fois, à l’exception de celui de la fiabilité, qui est maintenant notre principale préoccupation."

Albon partage cette inquiétude tout en ne sachant pas comment remédier au problème : "Je suis un peu inquiet, je ne sais pas ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela se produise à Silverstone, car c’est un bon circuit pour nous."

Ce week-end, Williams amène une évolution, validée il y a longtemps : "Elle a été développée il y a longtemps. Même si elle n’a pas été développée sur la base de notre retour d’expérience des essais et des premières courses, il y a une amélioration dans le pipeline qui est là depuis un certain temps."

"Nous sommes donc encouragés par cela. Il est certain que nous n’allons pas continuer à reculer. Et en même temps, même si nous n’avons pas développé la voiture, je suis extrêmement confiant qu’au Canada et en Autriche, et même à Barcelone, nous aurions marqué un point si nous avions bien exécuté les choses."

"Il y a tous ces week-ends consécutifs où le potentiel de la voiture et la vitesse de l’équipe, des deux pilotes, ont été bien plus élevés que les résultats que nous avons obtenus. Nous savons que nous devons simplement faire des week-ends normaux comme nous le faisions au début de la saison, et cela viendra."