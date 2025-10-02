Williams F1 va-t-elle confirmer sur le circuit de Marina Bay ?
Singapour n’est pas Bakou mais la FW47 peut créer la surprise
Williams F1 arrive à Singapour sur la lancée de son meilleur résultat depuis des années : un podium obtenu par Carlos Sainz lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.
Sur le circuit de Bakou, la FW47 s’est montrée très rapide et elle pourrait peut-être rééditer l’exploit sur celui de Marina Bay, ce week-end à Singapour. Même si les tracés urbains ont l’air similaire sur le papier, celui qui attend les monoplaces nécessite toutefois plus d’appui aérodynamique, ce qui ne sera peut-être pas idéal selon l’Espagnol.
"Bakou a été un excellent week-end pour nous, c’était génial de remonter sur le podium et nous en avons tous profité ensemble ! Cependant, Bakou appartient désormais au passé et nous nous concentrons rapidement sur ce qui nous attend."
"Singapour est toujours l’une des courses les plus difficiles de l’année, tant sur le plan physique que mental, mais c’est aussi l’une des plus gratifiantes quand tout se passe bien, et j’en garde d’excellents souvenirs."
"J’ai hâte de reprendre le volant et de continuer à pousser pour essayer de créer une dynamique pour les courses restantes de la saison. Ce sera plus difficile à Singapour qu’à Bakou car il faut davantage d’appuis mais nous réussissons à tirer de plus en plus de choses de notre F1. Alors nous verrons bien."
Alex Albon avait lui raté son dernier week-end, laissant à son équipier tous les honneurs. Une touchette lors des qualifications l’avait mis loin sur la grille, sans espoir de faire une bonne course.
Le Thaïlandais espère bien se rattraper à Singapour, d’autant plus que c’est la course où il a le plus de fans locaux en bord de piste !
"L’équipe a obtenu un excellent résultat à Bakou, j’espère donc que nous pourrons continuer sur cette lancée alors que nous entrons dans la seconde moitié de la saison."
"J’ai hâte de courir à Singapour, car j’ai toujours l’impression de courir chez moi et ce sera formidable de retrouver mes fans et de courir sous les projecteurs."
"Singapour est un circuit très différent de Bakou ; c’est un circuit étroit et physiquement exigeant en raison de la chaleur et de l’humidité, donc s’acclimater rapidement et trouver le bon rythme est toujours une priorité. Nous nous concentrerons sur les qualifications et sur le fait de nous placer dans la meilleure position possible pour la course."
