Ferrari dans le coup à Monza mais Hamilton alerte : ’je perdais six dixièmes dans les lignes droites’

La première journée du Grand Prix d’Italie a envoyé des signaux positifs à Ferrari, qui étrenne à Monza son moteur évolué dans le cadre de l’ADUO2. Avec un turbo plus ample, l’équipe espérait gagner en performance dans les lignes droites, ce qui a été son point faible depuis le début de saison. Et si l’on en croit les deux premières séances d’essais libres du week-end, la SF-26 sera bien en forme.

L’équipe a débuté le week-end par un doublé, Charles Leclerc signant le meilleur temps des EL1, et le Monégasque a réitéré un excellent chrono en EL2, avec le deuxième temps derrière George Russell, et la confirmation de performances solides pour cette première journée. Sa première journée s’est toutefois soldée, en fin d’EL2, par un tête-à-queue sans gravité.

"C’est toujours un plaisir de revenir à Monza, un lieu très particulier pour nous en tant qu’équipe ainsi que pour tous nos tifosi."

"Il nous reste encore du travail, car nos concurrents semblent solides, mais jusqu’ici, les sensations au volant sont bonnes. Nous connaissons nos points faibles et nous allons nous y atteler, en donnant le maximum pour décrocher le meilleur résultat possible dimanche."

De son côté, Lewis Hamilton a aussi montré une bonne forme, avec une deuxième place lors de la première session, et un top 5 dans la deuxième.

Le septuple champion du monde tire le bilan de ce vendredi encourageant, pour sa deuxième apparition en rouge à Monza mais il craint clairement la vitesse de pointe de Mercedes F1 pour la suite du week-end.

"La vitesse en ligne droite est un point de préoccupation majeur. Rien qu’en observant les écarts, je perdais environ six dixièmes par rapport à George, uniquement dans les lignes droites. C’est un aspect que nous devons examiner."

"Il faut vérifier s’il s’agit d’un problème de déploiement d’énergie. Cela dit, le moteur représente une amélioration, et je suis très reconnaissant envers l’équipe de l’usine pour le travail accompli. Toutefois, notre stratégie de déploiement diffère de celle de nos concurrents."

"Ensuite, il y a la question de l’équilibre : c’était vraiment très difficile d’extraire une bonne performance de la voiture. Pour une raison inconnue, elle n’était pas facile à piloter lors des essais libres 2. Nous avons effectué quelques modifications, mais le comportement n’aurait pas dû être aussi mauvais. Nous pourrions donc revenir en arrière, tout en cherchant à améliorer la voiture."

Le directeur de l’écurie Ferrari, Fred Vasseur, a abondé dans le sens de Hamilton concernant cette première analyse.

"Il faut garder à l’esprit que la performance en ligne droite dépend de la traînée, du poids de la voiture, de tout un ensemble de facteurs."

"Ce n’est pas uniquement une question de moteur, même si nous avons assurément franchi un cap. Nous n’avons pas introduit la deuxième unité de puissance évoluée pour rien, mais je pense qu’il subsiste un écart significatif avec Mercedes."

Hamilton, qui ambitionne de décrocher une première victoire de prestige à Monza sous les couleurs de Ferrari, a indiqué qu’il chercherait à profiter de l’aspiration de Leclerc ou de certains rivaux lors des qualifications.

"L’aspiration est primordiale ici, je vais donc probablement chercher à en bénéficier," a-t-il conclu.