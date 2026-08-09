Verstappen ne visera pas une entrée en F1 avec sa propre équipe

Max Verstappen nourrit de grandes ambitions pour l’équipe de course qu’il a créée en 2022, mais celles-ci n’aboutiront pas au Graal du sport auto : une arrivée sur la grille de la Formule 1. Alors que le Team Verstappen Racing poursuit son développement en GT3 et s’intéresse de plus en plus aux grandes courses d’endurance en WEC, le quadruple champion du Monde néerlandais assure vouloir construire une structure capable de jouer les premières places, tout en excluant catégoriquement une implication dans le championnat qu’il dispute encore aujourd’hui.

Créée en 2022, Verstappen Racing a progressivement pris de l’ampleur dans différentes catégories GT3. Max Verstappen n’hésite d’ailleurs pas à prendre lui-même le volant lorsque l’occasion se présente, comme lors de sa participation aux 24 Heures du Nürburgring cette année.

Le Néerlandais ne considère toutefois pas sa structure comme un simple projet destiné à lui permettre de poursuivre sa passion du sport automobile en dehors de la Formule 1. À terme, il souhaite en faire une équipe professionnelle très reconnue, capable de s’imposer au plus haut niveau dans les différentes disciplines auxquelles elle prendra part.

Interrogé sur la place qu’il aimerait voir occuper son équipe dans dix ou vingt ans, Verstappen a fixé un objectif particulièrement clair.

"D’ici là, il devrait y avoir une équipe de course professionnelle qui se batte pour des victoires dans les différentes catégories. Rien de plus, rien de moins. Nous n’allons pas courir simplement parce que c’est amusant de faire de la course automobile."

Le quadruple champion du Monde veut donc que la recherche de la performance reste au cœur du projet, avec une ambition de premier plan quelle que soit la catégorie concernée.

"Nous voulons être devant, gagner des courses et, au minimum, nous battre régulièrement aux avant-postes."

Une exigence qui devrait guider les prochaines étapes du développement de Verstappen Racing. Le rythme auquel l’équipe pourra grandir dépendra cependant aussi des choix personnels de son fondateur et, notamment, de la suite de sa carrière en Formule 1.

"Ce niveau d’exigence doit toujours être là. Le rythme du développement dépend aussi un peu de mes propres choix pour les années à venir et de ce que je ferai en Formule 1."

Verstappen entend néanmoins poursuivre l’expansion de sa structure, avec une orientation privilégiée vers les courses d’endurance, un domaine qui l’attire depuis plusieurs années.

"Mais l’objectif est clairement de développer davantage l’équipe de course. Plus particulièrement vers l’endurance, et pas vers la Formule 1 ou quoi que ce soit de ce genre."

Pas question de devenir propriétaire en Formule 1

L’intérêt de Verstappen pour le GT et l’endurance n’est pas nouveau. Le pilote Red Bull Racing a régulièrement évoqué son envie d’être davantage impliqué dans ces disciplines une fois sa carrière en Formule 1 terminée, et ses différents projets démontrent déjà qu’il prépare activement cette transition.

La création de sa propre équipe pouvait toutefois laisser imaginer une évolution beaucoup plus ambitieuse encore, jusqu’à une éventuelle arrivée sur la grille de la Formule 1. Une perspective que Verstappen écarte sans la moindre ambiguïté.

"Non ! Parce que c’est beaucoup trop exigeant. Je serais alors encore sur la route pour 24 courses par an ou très occupé avec ma propre équipe de course."

La Formule 1 représente en effet une contrainte considérable pour un propriétaire d’écurie, avec un calendrier particulièrement dense et une charge opérationnelle qui dépasse largement la simple présence lors des Grands Prix.

Verstappen admet qu’une partie des responsabilités pourrait être déléguée à des collaborateurs, mais il estime qu’un véritable patron d’équipe ne peut pas se contenter de superviser son projet à distance.

"Externaliser certaines choses ? Oui, c’est possible. Mais je pense que si vous êtes un propriétaire d’équipe vraiment impliqué et que vous voulez que tout soit bien fait, vous devez garder un œil sur les choses et être présent vous-même."

Cette philosophie explique en grande partie pourquoi le Néerlandais ne souhaite pas s’engager dans un projet aussi lourd que la Formule 1. Même s’il entend s’appuyer sur des personnes capables de gérer le fonctionnement quotidien de Verstappen Racing, il ne se voit pas en propriétaire détaché de son équipe.

"Bien sûr, vous avez également besoin de personnes capables de gérer efficacement les opérations quotidiennes de l’équipe, mais je ne suis pas le genre de personne qui peut rester allongée sur une plage pendant cinq courses sans savoir ce qui se passe avec mon équipe."

"Cela me causerait trop de stress, et je ne veux pas de ça."

Verstappen Racing devrait donc continuer à grandir dans les catégories GT et, surtout, en endurance, sans jamais chercher à devenir la 12e équipe de la grille de la Formule 1. Pour Verstappen, l’objectif est ailleurs : bâtir une structure capable de gagner, tout en conservant le contrôle et l’implication qui correspondent à sa vision du sport automobile.