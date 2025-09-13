Vers des courses plus courtes en F1 ? Domenicali clarifie ses propos

Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a tenu à préciser qu’il n’avait "jamais dit qu’il fallait réduire la distance des courses" lorsqu’il a évoqué des pistes pour l’avenir de la discipline.

L’ancien patron de Ferrari avait récemment accordé une interview dans laquelle il évoquait les moyens par lesquels la Formule 1 pouvait continuer à améliorer le spectacle offert aux spectateurs, en souhaitant mieux s’adresser aux jeunes spectateurs et en reconnaissant que les courses actuelles "sont peut-être un peu trop longues pour ce public".

Nombreux ont été ceux qui ont interprété ces commentaires de Domenicali comme signifiant, entre autres suggestions telles que l’augmentation des week-ends Sprint ou la réduction des essais libres, que l’idée de distances de course plus courtes était envisagée pour l’avenir.

"Les promoteurs et les fans veulent de l’action," avait déclaré Domenicali. "Et maintenant qu’ils ont commencé à comprendre que c’était possible : nos sondages montrent que la grande majorité du public souhaite que les pilotes se battent pour un résultat qui compte plus souvent."

Il a ajouté que les essais libres intéressent principalement les passionnés et que les épreuves "peuvent être un peu trop longues pour les jeunes", expliquant que "les temps forts sont très suivis car une grande partie du public ne souhaite voir que les moments clés".

Si certains pilotes ont exprimé leur ouverture d’esprit face à ces idées, Max Verstappen a exprimé sa désapprobation, expliquant être plus traditionnel sur ce point. Fernando Alonso a aussi dénoncé l’idée de réduire les courses parce que les jeunes ne savent plus se concentrer pendant 90 minutes.

À lire également Les pilotes de F1 sont contre la réduction de la durée des courses proposée (…)

Répondant à ces critiques, Domenicali a expliqué qu’il ne voulait pas dire que les distances de course seraient raccourcies, mais que les plus hautes sphères du sport cherchent à déterminer si le format actuel des courses est le bon.

"Je n’ai jamais dit qu’il fallait réduire la distance des courses."

"Ce que je dis, c’est que la capacité d’attention du public est très limitée aujourd’hui, nous devons donc être attractifs."

"Nous devons déterminer si le format de course est le bon. Il pourrait être plus long ou plus court. Chaque idée doit être étudiée."

La distance des courses en Formule 1 est actuellement fixée à environ 305 km, le nombre de tours variant donc selon les circuits.

Le seul circuit à ne pas respecter cette distance est le Grand Prix de Monaco, long de 260 km, qui se déroule sur 78 tours dans la Principauté.