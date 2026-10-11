Red Bull savoure sa démonstration à Singapour : ’nous avons été irréprochables’

Red Bull a confirmé son retour au premier plan au Grand Prix de Singapour grâce à Max Verstappen, auteur d’un week-end parfait avec deux pole positions et deux victoires. Laurent Mekies a salué le travail de l’ensemble de son équipe, aussi bien sur le circuit qu’à l’usine de Milton Keynes, après une nouvelle démonstration de force du Néerlandais. Mais le directeur de Red Bull préfère rester prudent pour la suite de la saison : aucune nouvelle évolution n’est prévue sur la monoplace, et l’écurie sait qu’elle doit encore progresser dans certains domaines, notamment les départs.

Le Grand Prix de Singapour a confirmé la transformation de Red Bull au cours de la saison 2026, l’équipe remportant une deuxième course de suite après celle de Sepang. Après avoir traversé une première partie de championnat difficile, l’écurie autrichienne dispose désormais d’une monoplace capable de se battre pour la victoire sur des circuits aux caractéristiques très différentes.

Max Verstappen a parfaitement exploité cette progression en remportant le Sprint puis le Grand Prix, après avoir également signé les deux pole positions du week-end. Une domination qui n’a laissé que peu d’occasions à ses adversaires de lui contester la première place.

De son côté, Isack Hadjar a également réussi à inscrire un point en terminant dixième, alors qu’il avait été contraint de prendre le départ depuis la voie des stands.

Pour Laurent Mekies, ces résultats illustrent autant la qualité de l’exécution en piste que les efforts considérables réalisés dans les différentes structures de Red Bull.

"C’est un feeling incroyable, l’équipe et Max ont dominé le week-end après la Malaisie où on avait déjà dominé, et on ne pourrait pas penser à deux circuits plus différents en termes de caractéristiques"

"L’équipe l’a fait à nouveau, Max a ajouté la couche de magie qu’on lui connait, il a eu un super rythme et ça a produit cet incroyable week-end. Deux pole positions et deux victoires sur un circuit où il n’avait jamais gagné, comme souvent avec lui, il l’a fait avec style."

"Je tiens à ajouter que le rythme de la voiture a été aussi confirmé avec Isack, qui a réussi à remonter de la dernière place jusqu’aux points, en ayant fait très peu de tours à cause de nous. Il a montré en roulant directement en course qu’il avait un rythme incroyable, même si ça se n’est pas vu autant qu’à Malaisie ou Bakou, c’est très positif pour la suite."

Le dirigeant français a particulièrement insisté sur la capacité de son équipe à exploiter les opportunités offertes par une monoplace désormais beaucoup plus compétitive.

"Oui, la course a été très, très bien exécutée. Un immense bravo à l’équipe. Elle réalise toujours des performances extrêmement solides et exécute les opérations de manière remarquable. Cela n’était peut-être pas aussi visible au début de l’année, lorsque la voiture offrait un peu moins de marge, mais l’équipe a été irréprochable, absolument irréprochable ce week-end."

"Plus important encore, je pense à tous nos collaborateurs de Milton Keynes, qui ont réussi à extraire davantage de performance de notre ensemble, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur, dans l’équipe de Pierre, dans celle de Ben et dans toutes nos fonctions de soutien, qui permettent à tous les esprits brillants dont nous disposons de gagner du temps au tour."

"C’est exactement ce qu’ils ont fait. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de nous battre sur un certain nombre de circuits aux configurations très différentes, et c’est formidable. C’est une excellente démonstration des forces dont dispose l’équipe à Milton Keynes."

Le point noir, c’est peut-être la panne de radio de Verstappen pendant la course. Si cette dernière avait été beaucoup plus stratégique, cela aurait pu se retourner contre lui.

"Oui, ce n’est jamais un bon feeling car la voiture est difficile à gérer, mais Max a très bien maîtrisé cela et Max et GP se connaissent très bien et peuvent communiquer sans radio aux moments clés de la course. Il y en a eu plusieurs, ça pouvait sembler confortable mais toute Safety Car ou toute remise à zéro nous aurait mis dans une situation difficile, et on aurait pu avoir à abandonner la tête de la course."

Après avoir retrouvé la victoire sur des tracés très différents, l’équipe semble désormais disposer d’une base technique suffisamment solide pour rester compétitive dans la dernière partie du championnat. Malgré cette dynamique particulièrement favorable, Mekies refuse cependant de considérer que Verstappen sera automatiquement le favori de toutes les courses restantes.

"Nous allons prendre les courses les unes après les autres. Nous avons maintenant été performants sur plusieurs types de circuits, ce qui est encourageant. Nous pensons donc que, si nous faisons correctement notre travail, nous devrions être en mesure de nous battre pour les premières positions sur les prochains tracés."

Mais le directeur de Red Bull a également confirmé une information importante concernant le développement de la RB22 : aucune évolution majeure

n’est actuellement prévue pour la fin de la saison.

"Il est vrai que nous n’avons prévu aucune nouvelle évolution importante pour la fin de la saison."

"Nous verrons donc ce que nos concurrents apporteront. Mais le plus important, c’est que nous continuions à apprendre collectivement. Même lors d’un week-end comme celui-ci, avec deux pole positions et deux victoires, il y a énormément de choses que nous voulons améliorer, énormément de choses que nous voudrions mieux faire si nous devions revenir ici."

"C’est l’état d’esprit de l’équipe, c’est l’état d’esprit de notre Red Bull Racing. Nous allons essayer de progresser et de saisir chaque occasion d’apprendre, pour cette année comme pour l’année prochaine."

Le retour au premier plan de Red Bull intervient également dans un contexte de stabilité retrouvée autour de Max Verstappen. Le Néerlandais a confirmé son engagement envers l’écurie et affiche désormais un discours particulièrement positif sur les progrès réalisés par son équipe.

Pour Mekies, cette confiance constitue une immense satisfaction, mais également une responsabilité considérable.

"Nous prenons extrêmement au sérieux la confiance qu’il a placée en chacun de nous. C’est évidemment extraordinaire de recevoir une telle confiance de la part de Max, mais cela s’accompagne d’une grande responsabilité : celle de lui fournir le bon ensemble technique."

"C’est ce qui nous motive tous. Nous apprécions la relation d’une franchise absolue que nous entretenons avec lui. C’est notre manière d’aborder la compétition, et cela ne changera pas."

Malgré la domination de Verstappen à Singapour, Mekies reconnaît que Red Bull conserve certaines faiblesses. L’une des plus importantes concerne les départs, un domaine dans lequel le Néerlandais et son équipe ont rencontré des difficultés lors des derniers Grands Prix.

"Cela fait clairement partie des domaines dans lesquels nous savons qu’il nous reste encore beaucoup de travail. Nous ne sommes pas encore la référence dans cet exercice, et Ferrari est probablement la référence reconnue en matière de performance au départ."

"Nous prenions le départ devant deux Ferrari, donc nous connaissions le risque. Mais Max et l’équipe ont réussi à gérer la situation juste suffisamment bien pour rester devant, et cela a constitué une partie importante de la course, comme vous le dites."

"Encore une fois, on va prendre les courses les unes après les autres car c’est la manière dont on fonctionne en tant qu’équipe. On presse le bouton de remise à zéro, on prend les enseignements, puisque même dans un week-end comme ça il y a des choses qui ne vont pas."

"On va à la prochaine course, on va apprendre davantage de la voiture, de ses limites, et continuer l’apprentissage pour la saison prochaine. Et on espère avoir quelques chances de gagner à nouveau d’ici la fin de saison."