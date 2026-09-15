Red Bull repousse encore sa décision concernant Hadjar, les tendons touchés ?

Isack Hadjar pourrait être contraint de manquer un quatrième Grand Prix consécutif en Formule 1. Alors que Red Bull avait initialement évoqué une fracture capillaire au poignet pour expliquer l’absence du Français depuis Zandvoort, de nouveaux éléments laissent désormais entendre que sa blessure pourrait être plus sérieuse que prévu, avec notamment une possible atteinte des tendons. L’écurie continue néanmoins d’affirmer que sa récupération suit normalement son cours.

La situation autour du pilote français reste donc incertaine à dix jours du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Hadjar a déjà dû renoncer aux manches de Zandvoort, Monza et Madrid, Liam Lawson prenant à chaque fois sa place au volant de la Red Bull.

Mais l’absence prolongée du Français alimente désormais les interrogations. De nouvelles informations suggèrent en effet que la blessure au poignet pourrait ne pas se limiter à la fracture capillaire initialement annoncée. Une éventuelle lésion des tendons serait notamment évoquée, ce qui pourrait expliquer pourquoi Red Bull se montre particulièrement prudente et continue de repousser le retour du pilote.

Laurent Mekies assure pourtant que la récupération du Français se déroule conformément aux prévisions établies par l’équipe.

"La récupération d’Isack progresse comme prévu."

Le directeur de Red Bull insiste sur le fait que le délai observé ne constitue pas nécessairement une anomalie compte tenu de la nature de la blessure.

"C’est une durée de récupération normale pour la blessure qu’il a. Nous allons continuer avec la même approche que celle que nous avons suivie jusqu’à présent."

Red Bull ne prendra pas de décision définitive avant d’avoir évalué précisément l’état physique de Hadjar. Comme lors des dernières courses, l’écurie attendra le dernier moment avant le Grand Prix de Bakou pour trancher.

La prochaine étape doit intervenir dans un peu moins d’une semaine, lorsque l’équipe disposera d’informations supplémentaires sur la capacité du Français à reprendre le volant.

"Nous évaluerons la situation," a ainsi expliqué Mekies.

"Nous le mettrons dans le simulateur et nous l’exposerons à de véritables contraintes. S’il se sent proche des 100 %, alors il pilotera."

Cette approche doit permettre à Red Bull d’éviter de prendre une décision uniquement sur la base du ressenti médical ou d’une récupération théorique. Le comportement du poignet dans des conditions proches de celles rencontrées en piste sera déterminant.

Dans le cas contraire, l’équipe n’hésitera pas à prolonger l’absence de son pilote.

"Si nous estimons que la récupération n’est pas encore complète, nous conserverons notre approche consistant à donner la priorité à sa récupération."

Hadjar a donc déjà manqué trois Grands Prix depuis sa blessure, et Bakou pourrait devenir le quatrième rendez-vous consécutif disputé sans lui.

Pour Red Bull, l’enjeu dépasse largement la seule participation à une course. L’écurie veut éviter que le Français ne reprenne trop tôt et compromette davantage son poignet, alors qu’il constitue un élément important de son projet sportif. Hadjar a en effet prouvé qu’il pouvait être très proche de Max Verstappen, bien plus que ses précédents équipiers.

"Nous voulons éviter de compromettre ses chances à long terme de retrouver une forme à 100 % avec un retour prématuré," poursuit Mekies. "Isack n’a plus rien à nous prouver et nous attendrons le temps qu’il faudra."

Cette prudence est d’autant plus compréhensible que les contraintes physiques d’une Formule 1 moderne sont considérables. Un pilote qui n’est pas totalement rétabli peut rapidement voir une douleur ou une faiblesse s’aggraver au fil d’un week-end, notamment lors des phases de freinage et dans les virages où les efforts transmis au volant sont importants.

La possibilité d’une atteinte des tendons pourrait ainsi contribuer à expliquer pourquoi Red Bull ne souhaite prendre aucun risque avec son retour.

Lawson pris entre Red Bull et Racing Bulls

Pendant que Hadjar poursuit sa récupération, Liam Lawson doit continuer à se tenir prêt à prendre le relais. Le Néo-Zélandais a remplacé le Français lors des trois derniers Grands Prix, mais sa situation est elle-même devenue particulière puisqu’il doit également rester disponible pour Racing Bulls.

Cette incertitude complique sa préparation des week-ends de course. Lawson ne sait en effet pas toujours à l’avance quelle monoplace il devra piloter, ni même quand cette décision sera définitivement arrêtée.

"Il est possible que la décision concernant la voiture que je piloterai à Bakou ne soit prise que mercredi ou jeudi."

"C’est psychologiquement difficile de se préparer quand on ne sait toujours pas quelle voiture on va piloter."

La situation est d’autant plus délicate que Lawson commence progressivement à prendre ses marques avec la Red Bull.

"Plus je pilote cette voiture, plus je me sens à l’aise, et revenir dans une autre sera difficile."

Le suspense devrait donc durer jusqu’aux derniers jours précédant le Grand Prix d’Azerbaïdjan...