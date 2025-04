Red Bull renonce à faire appel de la pénalité de Verstappen

Max Verstappen et Oscar Piastri ne sont pas d’accord sur leur départ et leur affrontement au premier virage du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Mais les choses ne changeront pas, Red Bull ayant décidé de ne pas aller plus loin.

Un mauvais départ du pilote Red Bull a permis à l’Australien de se retrouver à ses côtés à l’entrée du premier virage. Point crucial, la McLaren, à l’intérieur de la ligne, a pu s’emparer du virage, obligeant Verstappen à passer au large et dans la zone de dégagement car il n’a pas voulu lâcher. Il a ensuite pris la tête jusqu’à être pénalisé de 5 secondes.

L’équipe de Milton Keynes et le quadruple champion du monde étaient convaincus que le Néerlandais était dans son droit de conserver sa position, mais les commissaires, d’un autre avis, ont donné raison à Piastri et McLaren, qui voulaient récupérer leur place, infligeant une pénalité de cinq secondes décisive pour la course.

Cette décision était basée sur des données télémétriques et vidéo montrant que Verstappen n’aurait de toute façon pas pris le virage, annulant ainsi tout droit de se plaindre.

Après que le pilote ait franchi le drapeau à damier avec 2,8 secondes de retard sur le nouveau leader du championnat, Helmut Marko et Christian Horner ont indiqué que l’équipe ne déposerait probablement pas de réclamation pour contester les résultats de la course.

Ceci était motivé par l’absence de nouveaux éléments de preuve à examiner par la FIA, condition essentielle pour satisfaire aux critères de la réclamation.

Red Bull a désormais définitivement décidé de ne pas contester les résultats au motif qu’il est peu probable qu’ils obtiennent gain de cause dans cette affaire.